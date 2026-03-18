Undervisningsråd digitalisering och digital infrastruktur
Statens Skolverk / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-03-18
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Skolverk i Solna
, Stockholm
, Gävle
, Örebro
, Växjö
eller i hela Sverige
Vill du bidra till utvecklingen av skolväsendet i en tid då digitalisering och artificiell intelligens förändrar förutsättningarna för lärande och undervisning? Till den här nya rollen söker vi dig som har erfarenhet av digitaliseringsfrågor inom utbildningssektorn på huvudmannanivå och vill arbeta med frågor som rör AI, digital kompetens, infrastrukturfrågor och datainformerad skolutveckling.
Var med och bidra till skolans framtid!
Om jobbet
I den här rollen arbetar du med frågor som ingår i Skolverkets sektorsansvar för digitalisering i skolväsendet. Du arbetar också med regeringsuppdrag och olika projekt inom frågorna. Arbetet omfattar flera centrala områden såsom artificiell intelligens, digital kompetens, digital infrastruktur, datainformerad skolutveckling och internationell samverkan.
Du arbetar både strategiskt och operativt och samverkar nära med kollegor inom myndigheten i flera olika uppdrag och processer. Du har ett samordnande ansvar tillsammans med en kollega, ni leder arbetet och skapar organisation och struktur i komplexa frågor. I arbetet förekommer kontakter och samarbeten med externa aktörer där du bland annat representerar Skolverket i olika sammanhang, både nationellt och internationellt.
Området utvecklas snabbt och du följer kontinuerligt utvecklingen inom digitalisering, forskning, beprövad erfarenhet och aktuell lagstiftning som är relevant för skolväsendet.
I det här jobbet får du användning av dina kunskaper och förmågor till frågor som har stor betydelse för andra. Du kommer att ingå i ett team där arbetet med frågorna ständigt följer utvecklingen framåt.
• * * * *
" I den här tjänsten får du arbeta med frågor som är i snabb förändringstakt, i nära dialog med både kollegor, huvudmän och externa aktörer. "
Cecilia Meijer, enhetschef
• * * * *
Du ingår i en enhet med cirka 20 medarbetare som arbetar med olika frågor inom skolutveckling och allmändidaktik. På enheten samarbetar ni nära varandra och träffas regelbundet i enhets- och avdelningsmöten. Enheten ingår i Avdelningen för skolutveckling.
Du arbetar på vårt moderna och rymliga kontor i Solna Business Park. Du kan också ha möjlighet att arbeta upp till 50% på distans.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss behöver du stå för och leva upp till den statliga värdegrunden och till våra kärnvärden för medarbetarskap: förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. Läs mer på www.skolverket.se/jobb
I det här jobbet ska du ha
akademisk examen inom pedagogik eller annan relevant inriktning,
aktuell erfarenhet av arbete med strategiska och operativa digitaliserings- och it-frågor på huvudmannanivå inom kommunal eller fristående utbildningsverksamhet,
god kunskap om interoperabilitet och datahantering inom skolväsendet,
erfarenhet av projektledning, samordning samt att driva förändringsarbete,
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska,
erfarenhet av samarbete med olika yrkesroller och funktioner inom skolväsendet.
Det är meriterande om du har kunskap om AI-system och hur artificiell intelligens påverkar utbildning och lärande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i internationella sammanhang, av datainformerad skolutveckling eller av arbete med standardisering och gemensamma digitala lösningar inom utbildningssektorn. Kunskap om skolväsendet och erfarenhet av standardisering är också meriterande.
Som person behöver du
ha god förmåga att samarbeta,
kunna anpassa din kommunikation efter mottagaren och kunna diskutera tekniska frågor både med tekniker och personer utan avancerad teknisk kunskap,
ha förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt,
ha en god helhetssyn och förstå hur olika delar hänger samman,
vara strukturerad och kunna planera och organisera ditt arbete effektivt.
Viktigt att veta
Sista ansökningsdag är 8 april. Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader.
När du registrerar din ansökan får du svara på några frågor i stället för att bifoga ett personligt brev. Läs gärna igenom ansökningsformuläret och förbered dina svar innan du gör ansökan.
Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en bra och likvärdig utbildning i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och komvux. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats https://www.skolverket.se/jobb.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026:1001".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Skolverk
(org.nr 202100-4185)
Skolutveckling, Enheten för allmändidaktik 1
Cem Alpek, rekryterare 08-52733014
Cem Alpek, rekryterare 08-52733014 Jobbnummer
9804355