Undersköterskor/Vårdbiträden till hemtjänsten i Torvalla
Östersunds Kommun / Undersköterskejobb / Östersund Visa alla undersköterskejobb i Östersund
2026-03-30
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Är du en engagerad person som gillar att göra skillnad i människors vardag? Då kan det här vara jobbet för dig! Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun söker nu tre undersköterskor/vårdbiträden till hemtjänsten i Torvalla.
Hemtjänstenheten ligger i centrala Torvalla med goda bussförbindelser från Östersund centrum. Du kommer att bli en del av ett engagerat och erfaret arbetslag som är organiserat i två team: Torvalla övre och Torvalla nedre. Du kommer främst att arbeta i ett av teamen, men hjälper till i det andra teamet vid behov. Tillsammans arbetar vi för att erbjuda en trygg vård med kontinuitet och kvalitet till våra medborgare. Hos oss värdesätts kollegialt stöd och samarbete. Vi har regelbundet gemensamma träffar för att följa upp medborgarnas behov, och du får även möjlighet till handledning och stöd i det dagliga arbetet av våra samordnare.
Vi söker nu tre nya kollegor till vår enhet. En av tjänsterna är en tillsvidareanställning och två av tjänsterna är tidsbegränsade anställningar på 6 månader. Startdatum är så snart som möjligt. Tjänstgöringsgraden är på 100% eller enligt överenskommelse och arbetstiden är förlagd till dag-, kväll- och helgtjänstgöring. Efter 6 månader kan eventuella möjligheter till förlängning finnas.
Ditt nya jobb
Som undersköterska eller vårdbiträde i hemtjänsten arbetar du med personlig omvårdnad och service i medborgares hem. Du arbetar för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos de medborgare du hjälper. Ditt uppdrag är att stötta medborgaren och underlätta vardagen i det dagliga livet. Du ger personlig omvårdnad utifrån individuella behov och utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser såsom specifik omvårdnad och rehabilitering. Du samarbetar med undersköterskor, vårdbiträden, distriktssköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, samordnare och enhetschef. En annan viktig del av dina arbetsuppgifter är att dokumentera i våra verksamhetssystem.
Vanliga arbetsuppgifter
• Hjälpa medborgare med personlig hygien och basal omvårdnad
• Stötta vid förflyttningar
• Administrering av läkemedel enligt medicinsk delegering och ordination
• Skötsel av olika inneliggande utfarter (exempelvis urinkateter eller stomi)
• Enklare såromläggning
• Omvårdnadsdokumentation
• Ledsagaruppdrag till olika aktiviteter och uppdrag
• Avlösning i hemmet
• Tillredning av lättare måltider
• Disk och lättare städuppgifter
Din kompetens
Krav
• Minst 1 års erfarenhet av arbete inom hemtjänst
• B-körkort
• Goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift
• Van att använda telefon och dator som arbetsverktyg
• Kunna cykla
Meriterande
• Utbildad undersköterska
• Erfarenhet av delegerade omvårdnadsinsatser
• Erfarenhet av att vara fast omsorgskontakt
• Van att arbeta i verksamhetssystem som Viva
• Goda kunskaper i det arabiska språket
Vi söker dig
Vi söker dig som är serviceinriktad i ditt bemötande, lugn och uppmärksam med fokus på att hjälpa andra och hitta lösningar. Du tar ansvar och arbetar enligt de rutiner och riktlinjer som finns. Som person är du tillmötesgående och kan sätta dig in i andras perspektiv utan att ta över personens känslor. I din yrkesroll är du noggrann och har lätt för att anpassa dig vid förändrade omständigheter. Du är kommunikativ och bemöter medborgare och kollegor på ett professionellt och situationsanpassat sätt.
Välkommen att söka till oss!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillämpar vi valfri sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda medarbetare.
Det innebär att du som medarbetare har rätt att arbeta upp till heltid inom andra verksamheter i din sektor. Detta ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens behov möts.
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Tillförordnad enhetschef
Victor Berglin victor.berglin@ostersund.se 063-14 34 48 Jobbnummer
9827633