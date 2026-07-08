Undersköterskor/vårdbiträden sökes till Centrala hemtjänsten
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hälso- och sjukvård i hemmet / Undersköterskejobb / Ulricehamn Visa alla undersköterskejobb i Ulricehamn
2026-07-08
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Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas - vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" - formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa, både i yrket och som person.
Sektor välfärd består av de fyra verksamheterna funktionsnedsättning, hemtjänst och hälso- och sjukvård i hemmet, individ- och familjeomsorg samt vård- och omsorgsboenden.
Hemtjänsten samt hälso- och sjukvård i hemmet i Ulricehamns kommun ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Hälso- och sjukvård i hemmet har under de senaste åren utvecklats kraftigt och erbjuder idag både planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i patientens hem. Vi ger avancerad vård till patienter i alla åldrar med varierande diagnoser och behov från rehabiliteringsinsatser till vård i livets slut.
Vi söker nu personal till vår hemtjänst som utgår ifrån centrala Ulricehamn, Centrala hemtjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som undersköterska eller vårdbiträde på Centrala hemtjänsten arbetar du tillsammans med kollegor och andra professioner inom äldreomsorgen för att ge vård och omsorg av hög kvalitet. Ditt uppdrag är att utföra omvårdnadsarbete utifrån beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Arbetet är varierat och innebär bland annat att ge personlig omvårdnad, utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, dokumentera samt hjälpa våra vårdtagare i hemmet. Du har alltid individens bästa i fokus och arbetar för att skapa en trygg, aktiv och meningsfull vardag för dem vi finns till för.
Om du är undersköterska arbetar du med fast omsorgskontakt, vilket innebär att du får ett utökat ansvar för ett antal vårdtagare. Som fast omsorgskontakt blir du en nyckelperson i att skapa kontinuitet och trygghet, och du bidrar till att varje individ får det stöd den behöver.Kvalifikationer
Har du ett genuint intresse för människor och vill göra verklig skillnad i vardagen? Då kan du vara den vi söker till vårt team på Centrala hemtjänsten.
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska, men det är inget krav för tjänsten. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet ifrån vården eller liknande arbeten. Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift, och känner dig trygg i att arbeta med digitala verktyg.
Vi söker dig som är serviceinriktad, lyhörd och har en god empatisk förmåga. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö genom ditt engagerade förhållningssätt och samarbetar gärna med kollegor för att våra brukare ska få bästa möjliga vård och omsorg.
För att trivas hos oss behöver du vara flexibel och kunna anpassa dig till förändringar i arbetet. Du är ansvarstagande och lösningsfokuserad, och kombinerar förmågan att arbeta självständigt med att vara en lagspelare. Arbetspassen är förlagda till dag/kväll och helg.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och B-körkort är ett krav för tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 Eller enligt överenskommelse .
Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.
Vid erbjudande om anställning ska utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret, vilket får vara högst sex månader gammalt, visas upp enligt lag (SFS2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning.
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen.
Referenser tas direkt efter telefonintervjun och de riktlinjer som vi har för referenser, är att det behöver vara personer som har/har haft någon ledande position gentemot dig såsom arbetsledare, handledare, mentor eller chef. Referenserna behöver även vara ifrån de två senaste åren. Vi godkänner inte kollegor, vänner eller familjemedlemmar som referenser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335717". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns Kommun
(org.nr 212000-1579), https://www.ulricehamn.se/omkommunen/politik-och-beslut/visionochledningsfilosofi/
Bogesundsgatan 22 (visa karta
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523 86 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hälso- och sjukvård i hemmet Kontakt
Enhetschef
Anna Andersson anna.andersson2@ulricehamn.se +46766435503 Jobbnummer
9996096