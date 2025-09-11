Undersköterskor till Växelvård
2025-09-11
Bli en del av vårt team där samarbete, tillit och tydlighet står i centrum. På vårt växelboende arbetar vi med personcentrerad vård, där varje möte gör skillnad och där du som undersköterska har en viktig roll i att skapa trygghet, omtanke och kvalitet. I april 2026 flyttar verksamheten in i nybyggda och moderna lokaler i Skogstorp. Vill du vara med på resan?
Växelvård är en form av boende för personer som bor i eget boende och har behov av omsorg och tillsyn, samtidigt som anhöriga är i behov av avlösning. Det görs en enskild bedömning av brukarens behov av växelvård, som kan beviljas upp till två veckor varje månad. Boendet ligger på Klostergatan, har 14 platser och ca 35-40 brukare som återkommer regelbundet. På enheten arbetar 17 medarbetare, en gruppledare och enhetschef.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Som undersköterska får du ett omväxlande arbete med stort ansvar. Du ger stöd och service till brukarna för att skapa en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Du möter brukare med varierande behov och diagnoser, vilket ställer höga krav på både erfarenhet och kompetens. Du arbetar med allt från kvalificerad omvårdnad och aktiviteter till stöd vid måltider och städning. I rollen har du delegering, arbetar med dokumentation och har kontakt med anhöriga. Arbetet innebär även ett nära samarbete med rehabenheten, sjuksköterskor och andra professioner för att säkerställa en trygg vård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet från både äldreboende och hemtjänst. Du har tidigare arbetat med delegerade vårdinsatser, gärna läkemedel, insulin eller andra insatser som kräver delegering. Om du har erfarenhet av att arbeta på demensboende och/eller har haft någon ombudsroll tidigare, är det meriterande. Eftersom vi har många brukare som växlar regelbundet är det viktigt att du har god dokumentationsvana, så att du kan ge säker och personcentrerad vård.
Du är initiativrik och nyfiken, med förmåga att ta ansvar och arbeta självständigt. Du drivs av att utveckla och förbättra verksamheten och har en flexibel inställning som gör att du lätt kan anpassa dig efter olika situationer. Du har ett gott bemötande gentemot både brukare och deras anhöriga och vill alltid ge det bästa för dem. Att vara närvarande och engagerad i mötet med människor är naturligt för dig, och du ser värdet i att skapa trygghet och trivsel i vardagen för våra brukare.
Låter det som en tjänst för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Eskilstuna kommun
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen
Moa Hennström moa.hennstrom@eskilstuna.se
9504004