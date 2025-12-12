Undersköterskor till Skogåsa och Forsalid
Kristianstads kommun / Undersköterskejobb / Kristianstad Visa alla undersköterskejobb i Kristianstad
2025-12-12
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta i ett unikt samarbete mellan två vård- och omsorgsboenden!
Vill du vara en del av ett arbetslag där omtanke, kvalitet och samarbete står i centrum? Nu söker Skogåsa och Forsalid tre engagerade medarbetare som vill bidra till att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra boende - och samtidigt vara en viktig länk mellan två verksamheter. Skogåsa och Forsalid är två välfungerande vård- och omsorgsboenden som nu utvecklar ett nära samarbete för att stärka kvaliteten och flexibiliteten i vår verksamhet. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både medarbetare och boende mår bra. Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Du kommer att arbeta växelvis på båda boendena, vilket ger dig en varierad och stimulerande arbetsmiljö. Här får du möjlighet att:
• Bygga relationer med både boende och kollegor på två arbetsplatser
• Bidra med idéer och lösningar som stärker samarbetet mellan verksamheterna
• Utveckla din kompetens inom både vård och omsorg genom bred erfarenhet
Att arbeta som undersköterska på Skogåsa och Forsalid innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att hjälpa till att göra vardagen meningsfull för våra kunder. Professionellt förhållningsätt och ett gott bemötande är en självklarhet för oss. Vi arbetar ständigt efter kundfokus, där vi hela tiden har kundernas behov och önskemål i centrum.
I arbetet ingår att vara kontaktman samt att inneha ett eller flera ansvarsområden. Du erbjuds ett omväxlande arbete med omvårdnadsinsatser, aktiviteter och delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska och rehabpersonal.
Vi söker 4 medarbetare: 2 dag/kväll tillsvidaretjänster, 1 kväll/natt tillsvidaretjänst och 1 dag/kväll vikariat 6 månader.
Vem söker vi?
Du som söker har godkänt betyg från vård- och omsorgsprogrammet, du ska kunna uppvisa yrkesbevis från Socialstyrelsen att du får använda yrkestiteln undersköterska. Du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg och det är meriterande om du har utbildning i psykiatri eller kring demenssjukdomar. Eftersom kommunikation och dokumentation ingår arbetsuppgifterna behöver du ha dokumentations- och datorvana samt kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Vi söker dig som är flexibel, lyhörd och trivs med att arbeta i team. Har ett genuint intresse för att skapa livskvalitet för våra kunder. Ser möjligheter i att arbeta i två olika miljöer. Du som främjar en god arbetsmiljö och finner lösningar i vardagen. Du har förmåga att hitta kreativa lösningar, kan motivera och entusiasmera samt har ett professionellt bemötande mot alla dem du möter i ditt arbete. Vidare har du förmåga att självständigt planera och strukturera arbetet utifrån ett helhetsperspektiv samtidigt som du har förmåga att respektera fattade beslut. Vi vill att du är noggrann, engagerad och ansvarstagande i det arbete du utför
Det här är vi
Skogåsa och Forsalid är två vård- och omsorgsboenden som ligger i Everöd respektive Degeberga utanför Kristianstad. Båda boenden har 24 lägenheter och 24 medarbetare vardera. Både Skogåsa och Forsalid är belägna på landet med fina utemiljöer som används mycket under vår/höst och sommarhalvåret. Personalen arbetar koncentrerat genom teamarbete och gör det yttersta för att kunderna ska få en bra vård och omsorg med det lilla extra. Nu söker vi tre nya medarbetare som vill vara en del av vårt team.
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2025-247". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Skogåsa Kontakt
Enhetschef
Annette Eklund 044-13 42 30 Jobbnummer
9640710