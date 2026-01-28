Undersköterskor till Linné äldreboende
2026-01-28
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Är du nyfiken på att arbeta inom äldreomsorgen och intresserad av att göra skillnad för våra äldre? Då är Linné rätt plats för dig! Här arbetar vi dagligen med att skapa en meningsfull vardag för våra brukare. Vi har en fantastisk uteplats och närhet till naturen. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande arbetssätt och gör fullt med utflykter och annat roligt med våra brukare. Sök tjänsten redan idag och ta chansen att bli en del av vårt härliga gäng!
Som undersköterska kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Du har en viktig roll i direktkontakten med våra brukare där du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser som gör skillnad i deras vardag. Du arbetar varje dag för att ge en god omvårdnad med stor hänsyn till brukarnas individuella behov.
Linné äldreboende är ett vård- och omsorgsboende med inriktning mot personer med omvårdnadsbehov och demenssjukdom. Linné har 40 platser som är fördelade på 2 avdelningar.
Dina arbetsuppgifterI ditt arbete ingår att utföra uppgifter delegerade från legitimerad personal, utveckla verksamheten och dig själv i ett nära samarbete med dina kollegor samt dokumentera enligt socialtjänstlagen. Du förväntas skapa och upprätthålla god kontakt med brukare, anhöriga, legitimerad personal och för brukaren andra viktiga kontakter. Det ingår även att arbeta med palliativ vård i livets slutskede samt att aktivt delta i teamarbetet runt brukarna.
KvalifikationerVi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsens krav. Du behärskar svenska i tal och skrift, vilket är en förutsättning för att kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor samt dokumentera enligt gällande rutiner. Du är van och känner trygghet i delegering. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen.
För att passa i rollen är du är en lugn och stabil person som kan behålla kontrollen även när det är stressigt. Med ett realistiskt sätt fokuserar du på det som är viktigast. Du samarbetar bra med andra och är lyhörd och smidig i kontakten med människor. Du lyssnar, kommunicerar tydligt och kan lösa konflikter på ett bra sätt. I mötet med andra är du vänlig, uppmärksam och tillmötesgående. Du vill hjälpa till och anstränger dig för att hitta bra lösningar.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten, kontakta: Emma Reiterer, verksamhetschef, 018-727 8045.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 3719.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
