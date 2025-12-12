Undersköterskor till hemtjänsten centrum
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Publiceringsdatum2025-12-12Beskrivning
Hemtjänsten centrum i Lilla Edet växer och vi söker nu nya kollegor.
Vi är en engagerad arbetsgrupp som arbetar mot en gemensam målbild.
Tjänsterna är på heltid och utgår från Hemtjänsten i centrala Lilla Edet. Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare kommer du bland annat ge individuellt anpassad personlig vård och omsorg samt social stimulans. Vi lägger stor vikt vid medborgarnas integritet och arbetar efter den värdegrund som bygger på individens egen önskan och förmåga. Vårt uppdrag är att vara professionella yrkesutövare som arbetar för att stärka den enskildes förmågor och resurser så att denne upplever sin vardag hanterbar och meningsfull.
Du ger stöd, vård och omsorg. I uppdraget ingår även att på delegering utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Likaså är dokumentationen en del av det dagliga arbetet. Ditt arbete styrs av att våra äldre ska ha ett tryggt och meningsfullt liv, där den enskildes behov står i centrum.
Ditt uppdrag präglas av ansvar, samspel och strävan efter bästa möjliga möte. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Är utbildad undersköterska och gärna har erfarenhet från yrket
- Är trygg i dig själv och bemöter människor på ett engagerat och professionellt sätt.
- Är rak och tydlig i ditt sätt att kommunicera och arbetar bra både självständigt och i grupp.
- Har B-körkort
Du är en positiv person som ser möjligheter, är flexibel och tycker om att arbeta i en föränderlig miljö. Du ska vara nytänkande och öppen för alternativa arbetssätt och arbetstider, där den enskilde är i fokus. Framförallt tycker du att det är roligt och stimulerande att arbeta med omsorg om den enskilde. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom hemtjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsperioden.
Innan anställning behöver du visa upp en godkänt utdrag ur belastningsregistret. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/143". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Edets kommun
(org.nr 212000-1496) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor socialtjänst, äldreomsorg Kontakt
Michaela Hektor 0520-659863 Jobbnummer
9643022