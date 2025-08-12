Undersköterskor till hemtjänsten
2025-08-12
Östra Göinge kommun med drygt 14 000 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
Vi söker nu undersköterskor till hemtjänsten med för närvarande placering i Glimåkra och i Sibbhult.
Hos oss erbjuds du ett spännande och flexibelt arbete där vi skapar en god vardag för våra kunder genom vård, omsorg och service utifrån den enskildes behov. Vi arbetar med digitalisering för att utveckla verksamheten på bästa sätt.
Hälsa- och omsorgsverksamheten har ett tydligt kundperspektiv som kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Vi arbetar i team kring kunden för att få en god helhetssyn vilket innebär att du i rollen som undersköterska får en stark relation till kunden.
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt och omväxlande arbete med trevliga och engagerade arbetskamrater. Kvalifikationer
Vi vill att du har yrkesexamen från gymnasiets vård- och omsorgsprogram eller godkända betyg från vuxenutbildningens kurser inom vård och omsorg (1500 p).
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi förväntar oss att du förmedlar trygghet och ser varje enskild kund i alla möten, visar omtanke och intresse genom gott bemötande och att du bidrar till att våra kunder kan leva ett meningsfullt och socialt liv utifrån egen förmåga och villkor.
Du är en självständig person som vill vara delaktig och påverka och som vill ha ett gott samarbete med dina kollegor och övriga personer som är involverade runt kunden. Vidare är du flexibel och har en god förmåga att snabbt ställa om när förutsättningarna ändras. Du förstår vikten av att följa de rutiner och arbetssätt som finns på arbetsplatsen.
Du är en van datoranvändare som använder datorn som ett verktyg i ditt arbete. Som undersköterska arbetar du förutom med omvårdnadsinsatser även med av sjuksköterska utdelegerade arbetsuppgifter. Du har fysisk förmåga att med hjälp av ergonomiska hjälpmedel utföra de arbetsmoment som ingår i uppdraget så som lyft, personlig omvårdnad och förflyttningar.
Du behärskar det svenska språket både i tal och skrift, kan cykla och innehar B-körkort.
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande urval.
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Vi tillämpar löpande urval.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Från och med den 1 juli 2023 är titeln "undersköterska" en skyddad yrkestitel. Det betyder att en person som vill använda den här titeln måste antingen ha en tillsvidareanställning med denna titel eller ett bevis om skyddad yrkestitel utfärdat av Socialstyrelsen. läs mer på länken nedan. Ersättning
Månadslön Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
