Undersköterskor till hemtjänst Lugnet i Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Htj Lugnet / Undersköterskejobb / Söderhamn Visa alla undersköterskejobb i Söderhamn
2026-02-26
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Htj Lugnet i Söderhamn
Har du ett starkt engagemang för människor och vill ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad? Gillar du att arbeta självständigt men också tillsammans som en viktig del av en grupp? Då kan du vara personen som vi söker, välkommen med din ansökan till hemtjänst Lugnet!
Ditt uppdrag
Ditt arbete kommer huvudsakligen att bestå av att hjälpa och stödja våra kunder i deras vardag.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat personlig omvårdnad, stöd vid måltider, förflyttningar, inköp samt sedvanliga hushållssysslor.
I tjänsten ingår även dokumentation, upprättande och uppföljning av genomförandeplaner samt att besvara trygghetslarm.
Arbetet är förlagt till dagar, kvällar och helger enligt rullande schema. Frivilliga delade turer kan förekomma.
Vi har ett nära samarbete med övriga hemtjänstgrupper som har sina lokaler inom samma område. Det innebär att du behöver vara flexibel och beredd på att vid behov arbeta inom hela Sektor Välfärd och inte enbart inom hemtjänstområdet Lugnet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Hemtjänst Lugnet utgår från en grupplokal med placering på Södra Järnvägsgatan i centrala Söderhamn. Där sitter ytterligare 4 hemtjänstgrupper.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Då dator och telefon är viktiga arbetsredskap i det dagliga arbetet behöver du ha god digital vana. Tjänsten innebär dokumentation samt kommunikation med brukare, anhöriga och andra professioner, vilket ställer krav på att du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift. Körkort för bil är ett krav.
Som person är du självständig och trygg i att agera utifrån din professionella bedömning. Du är flexibel och ser möjligheter i förändringar. Med tillgänglig information som grund kan du fatta beslut och agera på ett ansvarsfullt sätt.
Vi söker dig som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig information och besitter en god pedagogisk förmåga som gör att du kan anpassa ditt sätt att kommunicera. Vidare har du ett analytiskt förhållningssätt, ser frågor ur ett helhetsperspektiv och arbetar lösningsfokuserat.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in. Välkommen med din ansökan!
I samband med rekrytering kan vi komma att begära utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och som en del av vår lämplighetsprövning.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/82". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Htj Lugnet Kontakt
Cassandra Klang 0270-75881 Jobbnummer
9765378