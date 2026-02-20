Undersköterskor till hemtjänst Erikslund
Östersunds Kommun / Undersköterskejobb / Östersund Visa alla undersköterskejobb i Östersund
2026-02-20
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Är du en driven undersköterska som trivs med ett varierat arbete? Då kan det vara dig vi vill träffa! Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun söker nu undersköterskor till hemtjänst Erikslund.
Enheten har sin lokal och utgångspunkt i tegelbyggnaden intill Österängsparken i centrala Östersund. I samma byggnad finns även hemtjänstgrupperna Marielund, Staden övre, Staden nedre och hemtjänst natt, vilket ger goda förutsättningar för ett nära samarbete mellan enheterna. Du kommer att ingå i ett härligt arbetslag där vi har ett starkt kollegialt stöd och tillsammans arbetar för att erbjuda våra medborgare en trygg vård med god kvalitet.
Vi söker nu tre undersköterskor på heltid med möjlighet till lägre tjänstgöringsgrad. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.
Ditt nya jobb
Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du med personlig omvårdnad och service i medborgares hem. Du arbetar för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos de medborgare du hjälper. Ditt uppdrag är att stötta medborgaren och underlätta vardagen i det dagliga livet. Du ger personlig omvårdnad utifrån individuella behov och utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser såsom specifik omvårdnad och rehabilitering. I uppdraget ingår också att vara fast omsorgskontakt, vilket innebär att specifikt ansvara för vissa medborgare och deras omvårdnad. På Erikslunds hemtjänst samarbetar du med ett härligt gäng av omvårdnadspersonal, fysioterapeut, arbetsterapeut, distriktsköterska, samordnare och chef. En viktig del i dina arbetsuppgifter är att du dokumenterar i våra verksamhetssystem.
Vanliga arbetsuppgifter
• Hjälpa medborgare med personlig hygien och basal omvårdnad
• Stötta vid förflyttningar
• Delegerade HSL uppgifter som att ge läkemedel, insulin, RIK, stomi, sond
• Tillredning av lättare måltider
• Skötsel av olika inneliggande utfarter (exempelvis urinkateter)
• Enklare såromläggning
• Disk och lättare städuppgifter
• Följeslag, ledsagning och anhörigavlösning
• Omvårdnadsdokumentation
Din kompetensPubliceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska
• B-körkort
• Goda kunskaper i det svenska, i både tal och skrift
Meriterande
• God datorvana
• Erfarenhet av att använda telefon som arbetsverktyg
• Tidigare arbetat inom Hemtjänst
• Erfarenhet av delegerade omvårdnadsinsatser, exempelvis läkemedel, rikning, sond och stomi
Vi söker dig
I rollen som undersköterska är du flexibel och kan anpassa dig till förändrade omständigheter i det dagliga arbetet. Du är lugn och stabil även i stressiga situationer och har lätt för att fatta snabba beslut och agera utifrån dem.
Som person är du empatisk och har förmåga att sätta dig in i någon annans situation utan att ta över personens känslor. Du har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra samt uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och följer fattade beslut, policys och riktlinjer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
En hälsning från din blivande chef
Vi på Erikslunds hemtjänst ser fram emot din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Enhetschef
Vasso Skamangoli vasso.skamangoli@ostersund.se 063143598 Jobbnummer
9753474