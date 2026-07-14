Undersköterskor till Hedbacka, Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, / Undersköterskejobb / Söderhamn Visa alla undersköterskejobb i Söderhamn
2026-07-14
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Är du utbildad undersköterska och tycker om att arbeta med människor? Vill du vara den som tillsammans med oss skapar livskvalitet och trygghet för den enskilde och närstående? Välkommen med din ansökan till Hedbacka!
Ditt uppdrag
Som undersköterska hos oss arbetar du med omvårdnad och stöd i de boendes vardag. Du hjälper brukarna med personlig hygien, på- och avklädning, måltider, tvätt, städning och sociala aktiviteter. Genom ditt arbete bidrar du till att skapa trygghet, delaktighet och en god livskvalitet för varje individ.
I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation och upprättande av genomförandeplaner. Tillsammans med kollegor, enhetschef och sjuksköterskor arbetar du i team för att säkerställa att de boende får sina beviljade insatser utförda på bästa möjliga sätt. Du utför även vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt delegering.
Vi arbetar utifrån Individens behov i centrum (IBIC), ett personcentrerat arbetssätt inom socialtjänsten som utgår från varje individs resurser, behov och mål. IBIC bidrar till att ge ett individanpassat stöd till personer med behov av hjälp i det dagliga livet, oavsett ålder eller funktionsnedsättning, enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Arbetstiden är förlagd till dag-, kvälls- och helgpass enligt ett rullande schema.
Beskrivning av arbetsplatsen
Hedbacka är ett vård- och omsorgsboende med demensinriktning, beläget i natursköna Söderala strax utanför Söderhamn. Boendet har 49 platser fördelade på sju avdelningar.
Varje avdelning har ett hemtrevligt allrum och matrum där de boende kan äta sina måltider och umgås i en trygg och trivsam miljö. För gemensamma aktiviteter och högtider finns även en större samlingslokal där vi samlas för olika evenemang och firanden.
På Hedbacka arbetar vi för att skapa en meningsfull, trygg och glädjefylld vardag för våra boende. Därför erbjuder vi aktiviteter flera gånger i veckan, såsom musikstunder, bakning, promenader och gemensamma utflykter. Aktiviteterna utformas utifrån de boendes intressen, önskemål och förmågor för att främja delaktighet och välbefinnande.
Under sommarhalvåret är vår stora och grönskande trädgård en naturlig samlingsplats där vi gärna umgås och genomför olika utomhusaktiviteter.
Hos oss är varje dag en möjlighet att bidra till trygghet, livskvalitet och en meningsfull vardag för de människor vi finns till för.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett genuint intresse för att arbeta med människor, där den boendes behov och önskemål alltid står i fokus. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, med personer med demenssjukdom eller med personer med funktionsnedsättning.
Du har god datorvana och behärskar svenska väl i både tal och skrift, eftersom arbetet innefattar dokumentation och kommunikation med både kollegor, boende och närstående.
Som person är du engagerad, ansvarstagande och ser möjligheter i ditt arbete. Du tar gärna egna initiativ, delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter och bidrar aktivt till ett gott samarbete och ett positivt arbetsklimat.
Du är lyhörd, flexibel och har förmåga att anpassa ditt arbetssätt utifrån varje individs behov och förutsättningar. Du bemöter människor med lugn, respekt och omtanke samt har en god pedagogisk förmåga att skapa trygghet och förståelse i mötet med andra.
Vi söker dig som är serviceinriktad, noggrann och tar ansvar för ditt arbete. Du har ett professionellt och respektfullt bemötande och trivs med att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt när det behövs.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in. Välkommen med din ansökan!
I samband med rekrytering kan vi komma att begära utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och som en del av vår lämplighetsprövning.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss finns hälsoinspiratörer och du har friskvårdsbidrag. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: Förmåner och fördelar - Söderhamns kommun (soderhamn.se)
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns Kommun
(org.nr 212000-2353), https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Söderhamns kommun (visa karta
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826 80 SÖDERHAMN Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Kontakt
Enhetschef
Mia Hellman mia.hellman@soderhamn.se 027075000 Jobbnummer
10002781