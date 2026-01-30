Undersköterskor sökes till Tallåsen
Är du en engagerad undersköterska som brinner för att hjälpa andra människor?
På Tallåsens äldreboende söker vi nu två nya undersköterskor då två av våra medarbetare har gått vidare till nya uppdrag inom förvaltningen. Nu har du chansen att bli en del av vårt team.
Tallåsen ligger centralt i Lindesberg med goda pendlingsmöjligheter. Vår verksamhet har tre inriktningar: somatisk vård, demens och psykiatri.
Arbetet passar dig som vill göra skillnad i vardagen och ge trygg och professionell omvårdnad.
Varmt välkommen med din ansökan till Lindesbergs kommun!Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter utifrån de enskildas genomförandeplaner. Du genomför hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering och ansvarar för dokumentation enligt gällande rutiner och lagstiftning. Du stödjer och motiverar de enskilda till delaktighet och självständighet i vardagen samt deltar i sociala och fysiska aktiviteter tillsammans med dem.
Du får introduktion tillsammans med erfarna kollegor för att du ska känna dig trygg i rollen. Du har även nära stöd av kollegor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och enhetschef.
Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid samt helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är utbildad undersköterska och vill arbeta med människor
* har erfarenhet inom vård och omsorg eller socialt arbete (meriterande)
* behärskar svenska i tal och skrift för att kunna kommunicera med de enskilda, anhöriga och kollegor samt dokumentera enligt verksamhetens rutiner
* är flexibel och har lätt för att samarbeta med andra
* har ett gott bemötande och tar egna initiativ
* är engagerad, empatisk och trygg i dig själv med förmåga att anpassa dig efter olika situationer
* är serviceinriktad och gilla att skapa ordning och reda
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN:A 2026/15". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryterare
Kani Diary Ali kani.diary-ali@lindesberg.se Jobbnummer
9713080