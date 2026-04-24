Undersköterskor sökes till Snälltågsvägen
Vi söker nu efter engagerade medarbetare som har stort intresse av att jobba i vår fina verksamhet. Våra kunder har ett stort behov av omvårdnad. Målet är att kunderna känner trygghet, delaktighet och blir bemötta utifrån deras förutsättningar, önskemål och behov.
Kom till oss och gör skillnad! Vi ser fram emot din ansökan.
Din roll hos oss
Arbetsuppgifterna innebär främst att ge kunderna individuellt anpassat stöd samt att utveckla och upprätthålla deras förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen. I arbetet ingår även att stödja kundernas delaktighet i fritids- och kulturaktiviteter samt i olika sammanhang på individ-, grupp- och samhällsnivå. Vidare ska kundernas självbestämmande och personliga integritet värnas.
Arbetet omfattar också ansvar för social dokumentation enligt gällande riktlinjer samt, i förekommande fall, utförande av medicinska uppgifter på delegation av sjuksköterska eller stöd till kund vid egenvård. I rollen som kontaktman ansvarar man dessutom för att genomförandeplan upprättas, följs upp och uppdateras.
I tjänsten ingår resurspass i schemat vilket innebär att du kommer att tjänstgöra på fler arbetsplatser.
Vem söker vi?
Vi söker dig med godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet. Erfarenhet av arbete med autism, självskadebeteende, psykossjukdomar och intellektuell funktionsnedsättning är meriterande. Du behöver goda kunskaper inom demensvård, kunna hantera kunder med utmanande beteende samt ha kunskap/erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande.
Eftersom arbetet kräver kommunikation och dokumentation förutsätter vi att du har datorvana samt intresse för digitala arbetsredskap och behärskar svenska i tal och skrift. B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt och god samarbetsförmåga. Du är stresstålig, flexibel och finner lösningar i vardagen. Du har förmåga att planera och strukturera arbetet utifrån ett helhetsperspektiv, kan fatta egna beslut samtidigt som du har förmåga att respektera fattade beslut och kan utföra arbete på uppdrag av andra. Som person är du lyhörd för kundens behov. Du kan arbeta både själv och tillsammans med kollegor.
Det här är vi
Snälltågsvägen är ett LSS-boende för yngre personer med demensdiagnos och/eller personer med kognitiv svikt. Här finns 10 lägenheter anpassade utifrån kundernas behov. Här arbetar personal dygnet runt i syfte att stötta kunderna i deras vardag. Personalen har ett nära samarbete med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-99". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Enhet 26 socialpsykiatri Kontakt
Enhetschef
Rebecca Lundström 044-13 25 98
9873174