Undersköterskor/omvårdnadsassistenter, sommarvikariat 2026, Karlstad
Region Värmland / Undersköterskejobb / Karlstad Visa alla undersköterskejobb i Karlstad
2025-11-17
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du bidra och göra något meningsfullt? Samtidigt som du utvecklas och knyter många kontakter? Då är våra sommarvikariat någonting för dig.
Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Med din hjälp blir både vi och patienterna bättre - Välkommen till Region Värmland!
Din arbetsplats
Centralsjukhuset i Karlstad är ett modernt och komplett länssjukhus för hela Värmlands befolkning. Här finns den högspecialiserade vården med ett tjugotal olika specialiteter bland annat för ögon, hud, gynekologi, njurmedicin, barnmedicin, kirurgi, PCI samt onkologi.
I Karlstadområdet har vi även två vårdcentralsområden med totalt 10 vårdcentraler. Vårdcentralen är basen i den värmländska hälso- och sjukvården och erbjuder vård i livets alla skeden. https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-arbetsplatser?qs=VÃ¥ra
arbetsplatserPubliceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du i team och ansvarar tillsammans med kollegor för omvårdnaden av våra patienter. Arbetet som undersköterska innebär i första hand omvårdnad men också kontroller, provtagning och dokumentation. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete där din insats är viktig för arbetsgruppen och patienten. För att du ska känna dig trygg i din roll som sommarvikarie får du introduktion hos oss på plats.
Ett sommarvikariat hos oss är en bra start i din karriär som undersköterska eller en möjlighet att vidareutvecklas i ditt yrke. Vi tror på att hälso- och sjukvård måste utgå från våra patienters behov och medarbetarnas kompetens.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Om du inte har hunnit fått ditt bevis för att använda yrkestiteln kommer du anställas som omvårdnadsassistent. Du får gärna ha erfarenhet av yrket sedan tidigare. Du som är sjuksköterskestuderande får istället gärna titta närmare på denna annons:https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb?id=872846
Som person är du lugn, stabil och har lätt att anpassa dig efter de olika omständigheter som ofta råder på ett sjukhus eller vårdcentral. Då du kommer jobba i team så ser vi gärna att du har lätt för att samarbeta och att du är lyhörd gentemot såväl kollegor som patienter. För dig är det viktigt att bemöta alla med respekt och empati. Vi lägger stor vikt vid egenskaper som god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Urval och tillsättning sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
I din ansökan vill vi att du bifogar examensbevis och/eller intyg på genomförda kurser.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Timlön/månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252335". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Hälso- och sjukvården Kontakt
Sommarrekryteringen sommarrekrytering@regionvarmland.se Jobbnummer
9607543