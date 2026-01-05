Undersköterskor Ljungens hemvård
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
UNDERSKÖTERSKOR TILL LJUNGENS HEMVÅRD
Vi söker fler utbildade undersköterskor
Välkommen att bli en del av oss!
Om jobbet
Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete.
Hos oss är arbetet varierat och innefattar många kontaktytor. Du får möjlighet att utvecklas och göra skillnad för människor varje dag. Respekten för människors självbestämmande och integritet är grunden i vårt arbete.
Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du till en god vård och omsorg för brukarna i deras hem. Du kommer att arbeta med individanpassad omsorg. Det kan bland annat handla om sociala och fysiska aktiviteter, hälso- och sjukvårdande insatser samt rehabiliterande insatser på ordination från legitimerad personal.
Fast omsorgskontakt är en del i ditt arbete. Det innebär att du har ett särskilt ansvar för en eller flera individer. I ditt arbete ingår även löpande dokumentation och ansvar för genomförandeplaner.
Vem är du
Vi söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har brukarens bästa i fokus och som slutför påbörjat arbete. Som person tar du initiativ och skapar tillitsfulla relationer. Du är duktig på att arbeta både självständigt och i samarbete med andra.Kvalifikationer
- Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen alternativt intyg från tidigare arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 hade en tillsvidareanställning som undersköterska.
- Behärska svenska i tal och skrift samt god läsförståelse.
- Grundläggande digital kompetens.
- Kunna cykla
Meriterande:
- Vård- och omsorgscollegediplom.
- Erfarenhet från arbete inom hemvård
- Erfarenhet av dokumentation.Övrig information
- Du kommer att arbeta schemalagd tid såsom dag, kväll, helg.
Tjänsten är tillsvidareanställning på 100%.
- Din primära arbetsplats kommer att vara enhet Ljungen men du är anställd i hela Sektor social välfärd Lidköpings kommun vilket innebär att det kan förekomma arbete på flera olika enheter.
- Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet
- Urval sker kontinuerligt under rekryteringsperioden.
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
