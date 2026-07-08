Undersköterskor Liggande Sjuktransport
Falck Ambulans AB / Undersköterskejobb / Norrköping Visa alla undersköterskejobb i Norrköping
2026-07-08
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falck Ambulans AB i Norrköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
, Mjölby
eller i hela Sverige
Falck erbjuder mobila vårdtjänster och utför idag ambulanssjukvård, liggande sjuktransport och transport av avlidna på uppdrag av Region Östergötland. Från och med 1 oktober 2026 kommer Falck även att bedriva ambulanssjukvård för Region Skåne. Våra verksamheter kännetecknas av att alltid sätta patientens bästa i centrum, en hög kvalitet, en väl utvecklad arbetsmiljö och fokus på utveckling av ambulanssjukvården.
Vill du ha ett jobb i en samhällsviktig verksamhet där du har ett varierat "spindeln-i-nätet" jobb som innebär bemötande av patient-och anhöriga, arbete i sambandscentral och körningar i Östergötlands vackra landskap? Nu söker Falck Liggande sjuktransport och Transport av Avlidna fler undersköterskor till sin verksamhet i Östergötland. Bli en del av Falck - Bring Care Into Your Career!
Rollen som Undersköterska på Falck Liggande Sjuktransport och Transport av Avlidna innebär att:
på uppdrag av Region Östergötland utföra transport av patienter som av medicinska orsaker inte kan transporteras på annat sätt än liggande och som inte har vårdbehov under transporten. Upptagningsområdet är hela Östergötland och det innefattar även transport av avlidna.
En stor del av din tid prata med kunder från olika boenden eller vårdavdelningar men även med privata personer, så det är viktig att du gillar att ha kundkontakt.
informations-och kommunikationshantering i olika datasystem i vår sambandscentral som även inkluderar Falcks Ambulans driftjour. Här dirigerar vi våra transporter och tar emot beställningarna av dem.Publiceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
Utbildad undersköterska. I samband med anställning måste du kunna uppvisa intyg av skyddad titel.
Ett års arbetslivserfarenhet som undersköterska eller som ambulanssjukvårdare
B- körkort med god körvana och förmåga att navigera inom Östergötland
God fysisk förmåga då arbetet kan innebära tunga lyft
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Som person har du patientens bästa i fokus och att du trivs med varierade arbetsuppgifter. Du kan arbeta självständigt och tar egna initiativ, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Du känner igen dig i våra Winning Behaviours: Vi bryr oss om, Vi bygger förtroende, Tillsammans skapar vi mer värde.
Vi erbjuder
Introutbildning för att du ska bli trygg i rollen, inom bl a bemötande av anhöriga
Kollektivavtal, bra marknadsmässiga förmåner
Ett ansvarsfullt och självständigt arbete med verklig påverkan på livet
Att bli en del av ett globalt hälsobolag i framkant som driver den mobila vården framåt samt en dynamisk och stödjande arbetsmiljö där innovation och engagemang värderas högt
Trevliga kompetenta kollegor med högt engagemang och ett bolag som värnar om hela människan!Övrig information
Tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Placering i Norrköping med körningar inom hela Östergötland.
Verksamheten pågår 24/7 vilket innebär ett schema både vardagar och helger med dag-, kvälls och nattpass.
I rekryteringsprocessen ingår förutom intervju och referenstagning, bakgrundskontroll hos polisen samt att du ska kunna uppvisa ett giltigt B-körkort. Vi genomför även en körtest med våra bilar för att se hur du manövrerar ett fordon samt en mindre test av fysisk förmåga.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Enhetschef Joakim Norling på mail joakim.norling@falck.com
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16. Urval och intervjuer kommer att ske i mitten av augusti.
Vi undanber oss kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falck Ambulans AB
(org.nr 556280-7395)
Kristinagatan 34 (visa karta
)
602 31 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Liggande Sjuktransport, Trav Kontakt
Rekryterare
Joakim Norling joakim.norling@se.falck.com 0000000 Jobbnummer
9997352