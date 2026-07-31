Kommunikatör till Lasaretten i Trelleborg och Landskrona
Region Skåne, Koncernkontoret / Marknadsföringsjobb / Trelleborg Visa alla marknadsföringsjobb i Trelleborg
2026-07-31
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Vill du ta ansvar för att utveckla kommunikationen på Lasaretten i Trelleborg och Landskrona? Trivs du med att ge kommunikationsstöd i frågor om övergripande mål och prioriteringar, men också arbeta med konkreta frågor nära kärnverksamheten? Vet du hur man agerar rådgivare till chefer och tar plats i en ledningsgrupp, samtidigt som du kan och trivs med det kommunikativa hantverket? Då är det kanske du som ska bli kommunikatör på lasaretten i Trelleborg och Landskrona!
Som kommunikatör ansvarar du för kommunikationen på lasaretten i Trelleborg och Landskrona. Du arbetar på uppdrag av sjukhuscheferna och ingår i lasarettens ledningsgrupper. Organisatoriskt tillhör du Koncernstab kommunikation tillsammans med kommunikatörer i de andra sjukvårdsförvaltningarna och har kommunikationschefen för Skånes universitetssjukhus som din chef. Din placeringsort är Trelleborg, men du förväntas även regelbundet vara i Landskrona. Tjänsten är ett vikariat för studier.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu dig som lockas av att arbeta verksamhetsnära och utveckla vårdverksamheten med kommunikation som verktyg och därmed bidra till våra mål.
Du stöttar organisationen i förändringsprocesser samt vid genomförandet av olika projekt och aktiviteter. Du ansvarar för att driva och utveckla kommunikationen som en del av ledningen, och ger kommunikationsstöd till lasarettets chefer på alla nivåer. Du arbetar såväl strategiskt med planering och uppföljning som operativt med genomförande av kommunikationsinsatser. Dessa kan rikta sig både internt i organisationen och externt till patienter och allmänhet. Exempel på arbetsområden är att vara rådgivare och bollplank till chefer, pressarbete, leda workshops och utbildningar och viss produktion av redaktionellt innehåll. Vid kriser ingår du i lasarettens krisledningar och arbetar med kriskommunikationen lokalt.
Vi kan erbjuda dig ett spännande och varierande arbete i en organisation med hög kompetens, högt tempo och ett viktigt uppdrag: att säkerställa att dagens och morgondagens medborgare får en god vård med hög kvalitet och servicenivå.Kvalifikationer
Vi vill att du:
• har högskoleutbildning inom kommunikationsområdet eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömt som relevant
• har flerårig yrkeserfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete
• har erfarenhet av att verka som kommunikationsstöd och rådgivare till andra
• är en mycket god skribent med vana att i text, främst på svenska, beskriva komplexa frågor på ett lättbegripligt sätt
• har en vilja och förmåga att leda utbildningar och workshops
• motiveras av en verksamhetsnära roll med fokus på både strategiskt och operativt kommunikationsarbete
Vi värdesätter även tidigare erfarenhet av pressarbete och kriskommunikation, då det är ett viktigt område i denna tjänst. Det är också meriterande med erfarenhet av att ge kommunikationsstöd i större förändringsarbeten.
För att bli framgångsrik i rollen som kommunikatör på lasaretten i Trelleborg och Landskrona är du trygg i din roll som kommunikatör och trivs med att driva dina arbetsuppgifter självständigt. Samtidigt är du en engagerad och lyhörd lagspelare som har förmåga att bygga relationer, sätta dig in i andras behov och inge förtroende i möten med andra. Du har förmåga att göra avvägningar och prioriteringar utifrån komplex information och olika perspektiv och har ett konsultativt förhållningssätt. Vidare är du lösningsfokuserad, drivande och prestigelös. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi planerar för digitala intervjuer den 10/9 och 16/9.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tjänsten är ett vikariat på cirka ett år med möjlighet till förlängning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränsöverskridande samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Lasarettet Trelleborg bedriver akut och planerad hälso- och sjukvård samt utbildningsverksamhet tillsammans med de skånska lärosätena. Lasarettet är ett ortopediskt centrum, och genomför även öron- näs- och halsoperationer samt tandbehandlingar. Här finns flera specialistmottagningar och vårdavdelningar inom bland annat neurologi, kardiologi, lungmedicin, ortopedi och logopedi. Totalt arbetar cirka 600 medarbetare här. Lasarettet har även ett nära samarbete med akutmottagningen, som tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa.
Lasarettet i Landskrona förser Skånes invånare med både akut och planerad hälso- och sjukvård. På lasarettet finns flera specialistmottagningar och vårdavdelningar inom bland annat obesitas, gynekologi, kirurgi, urologi, neurologi och kardiologi. De flesta operationer som genomförs på sjukhuset är för godartade besvär, till exempel gallsten och bråck, men även operationer för cancer görs. På sjukhuset arbetar cirka 350 medarbetare. Lasarettet har även ett nära samarbete med akutmottagningen, som tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331228". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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231 85 TRELLEBORG Arbetsplats
Region Skåne, Koncernkontoret Kontakt
Kommunikationschef
Camilla Lindgren 040-33 33 35 Jobbnummer
10016878