Undersköterskor
Arvika kommun, Vård och omsorg / Undersköterskejobb / Arvika Visa alla undersköterskejobb i Arvika
2026-06-25
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Som undersköterska inom Arvika kommuns vård och omsorg är du en del av ett lag som får vardagen att fungera för människor som behöver stöd. Det handlar om att ta ansvar, initiativ och att lösa situationer när det verkligen gäller. Som undersköterska hos oss är du med och skapar en trygg och meningsfull vardag för våra omsorgstagare. Du arbetar nära dem i deras hemmiljö och bidrar med omsorg av hög kvalitet, alltid med hjärta och omtanke.
Du arbetar tillsammans med engagerade kollegor och chef – människor som ställer upp för varandra och gör sitt bästa varje dag. Här värdesätter vi samarbete, respekt och ett tydligt driv att få saker gjorda.
Våra medarbetare är proffs som tar sitt uppdrag på allvar och ser resultatet av sitt arbete varje dag, året runt. Även om dina kollegor finns som stöd så är det viktigt att även du själv tar eget ansvar när du är ute bland våra omsorgstagare. Du löser olika situationer från det fysiskt krävande till de små insatserna som gör skillnad, tar beslut och ser till att vardagen fungerar för dem som behöver stöd. I jobbet möter du olika människor och utmaningar – ingen dag är den andra lik.
Vill du ha ett jobb där du får ta ansvar, arbeta nära människor och se konkreta resultat av din insats? Då har du hittat rätt.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
På Styckåsen hemtjänst arbetar vi nära både omsorgstagare och kollegor med ett öppet klimat, stark gemenskap och ett genuint engagemang för människors välbefinnande. Vi är centralt beläget i anslutning till polishuset och har nära centrum, vilket gör det enkelt att ta sig till och från jobbet. Våra lokaler är moderna med rymliga och ljusa utrymmen. Vi har centralt och nära till både vår grupplokal men även också till våra omsorgstagare.
Vi utgår alltid från frågan 'Vad är viktigt för dig' när vi stöttar våra omsorgstagare – för oss är varje individ unik och vi levererar omsorg med hjärta och omtanke
Alla våra nya medarbetare får en introduktionsutbildning på vårt kompetenscentrum samt en praktisk introduktion på arbetsplatsen tillsammans med en kollega, baserat på individuella behov i dialog med chef.
Hos oss kan det även finnas möjlighet att prova under en projektperiod att jobba ständig helgtjänstgörning eller ständig kvälltjänstgörning.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som undersköterska ser vi att du har:
Godkänd gymnasieutbildning som undersköterska.
Det är även meriterande om du som undersköterska har:
Vidareutbildning gällande beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD).
B-körkort.
Som person är du flexibel, kommunikativ, självgående och intresserad av att lära nytt. Du har god samarbetsförmåga och är initiativtagande. Dina personliga egenskaper och kompetenser blir en del av det som skapar helheten i vårt team och vi lägger stor vikt vid båda i matchningen. Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår det att:
Utföra medicinsk sjukvård och rehabiliterande insatser på delegation av legitimerad personal. Arbetet styrs av socialtjänstlagen (SOL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) vilket innebär att du dokumenterar, upprättar genomförandeplaner, skriver avvikelserapporter etc.
Arbeta efter Nationella värdegrunden och vård- och omsorgs värdighetsgarantier.
Medverka till att ge omsorgstagarna en meningsfull vardag, att de får en omsorg med god kvalitet så att de känner trygghet.
Arbeta självständigt och professionellt i omvårdnaden.
Du planerar och organiserar arbetet i samråd med enhetschef och kollegor.
Du medverkar till en god kommunikation och nära samarbete med våra omsorgstagare, deras närstående, kollegor, andra yrkesgrupper och ledning. Arbetsuppgifterna utförs enligt fastställd delegation samt efter beslut av enhetschef.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan, urval sker löpande!Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika Kommun
(org.nr 212000-1892), http://www.arvika.se
Östra Esplanaden 5 (visa karta
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671 31 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvika kommun, Vård och omsorg Kontakt
Marita Arvidsson 070-3409080 Jobbnummer
9979053