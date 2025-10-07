Undersköterska/vårdbiträde till flera hemtjänstgrupper
Jönköpings kommun / Undersköterskejobb / Jönköping Visa alla undersköterskejobb i Jönköping
2025-10-07
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Nu söker vi dig som vill vara med och bidra till en meningsfull vardag för våra kunder, där din insats gör skillnad.
Stimuleras du av ett flexibelt och roligt arbete? Då kanske ett arbete i hemtjänsten är något för dig? Läs vidare för att få veta mer
Det goda mötet - det är vad Jönköpings kommun hemtjänst handlar om.
Ditt nya jobb
Arbetet i hemtjänsten innebär att du utför vård- och omsorgsarbete samt serviceinsatser i kundens hem med utgångspunkt från genomförandeplan. Du som är utbildad undersköterska kommer även bli fast omsorgskontakt. I din roll är social dokumentation och kommunikation med medborgare, kollegor samt anhöriga en central del av arbetet. Vi arbetar alltid utifrån kundens behov och önskemål med ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke som är grunden inom vår verksamhet.
Din kompetens
I första hand söker vi dig som är utbildad undersköterska. Längre arbetslivserfarenhet från äldreomsorgen kan komma att ersätta utbildningskravet. För tjänsten är det meriterande om du tidigare har arbetat inom äldreomsorg och specifikt hemtjänst.
Du ska behärska svenska i tal, skrift och läsförståelse eftersom en central del i arbetet är att du ska kunna kommunicera med medborgare och anhöriga, samt att du ska skriva dokumentation och läsa information som berör arbetet.
God cykelvana och B-körkort är önskvärt och krav i vissa grupper.
Du har ett genuint intresse av att arbeta med människor och arbetar serviceinriktat mot våra kunder. Du håller dig lugn i stressade situationer och ser möjligheter i förändringar. Vidare har du förmågan att samarbeta med dina kollegor samt resonera och diskutera fram lösningar på ett konstruktivt sätt. Arbetet förutsätter att du är flexibel och strukturerad i ditt arbete. Det är viktigt att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och utför de med noggrannhet. Som person tror vi även att du är stabil, trygg, och initiativtagande.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vi erbjuder dig
Variation i arbetet, mötet med människor och att du får möjligheten att göra skillnad för våra äldre så att de får det bra i vardagen. Vidare erbjuder vi dig en trygg anställning med lön enligt avtal. Du kan läsa mer om våra förmåner här: https://jonkoping.varbi.com/center/tool/position/743207/edit/tab:2/Du
Välkommen till oss
I hemtjänsten finns det totalt 24 grupper och 1 områdespool som arbetar över hela Jönköpings kommun. Med fokus på att ge kvalitativ vård och omsorg till våra kunder i deras hem.
Bra att veta
Vi arbetar med samordnad rekrytering, vilket innebär att vi kommer matcha din ansökan mot behov som finns på området. I dagsläget har Hovslätt, Lekeryd och Dunkehallas hemtjänstgrupper behov men behov i andra grupper kan komma att uppstå under annonseringstiden.
Om du blir kallad på intervju vill vi att du har med dig ditt examensbevis och tjänstgöringsintyg från tidigare arbetsplatser. Detta för att processen inte ska dra ut på tiden.
Rekryteringen avser tillsvidaretjänster på heltid och eventuellt timvikariat. Arbetstiden är förlagt till dag och kväll, vardag och varannan helg med ett varierande schema. Jönköpings kommun stävar efter heltid som norm och erbjuder alltid 100 % sysselsättningsgrad. Du som söker har möjlighet att ange annan önskad tjänstgöringsgrad vid en intervju. Vi arbetar med samplanering vilket innebär att arbete i flera hemtjänstgrupper kommer att vara aktuellt. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vill du veta mer?
Skicka din fråga till:
mailto:SOC-AO-samordnad-rekrytering-hemtjanst@jonkoping.se
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som undersköterska/vårdbiträde till flera hemtjänstgrupper!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
