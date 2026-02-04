Undersköterska/Vårdbiträde
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Vi är ett glatt gäng som söker en ny kollega - vill du vara med och bli en i vår gemenskap?
Placeringen är på Fjällglimten, Särskilt boende i Duved eller hemtjänsten, hemvård väst.
Hemvården i Åre kommuns västra delar består av ett särskilt boende (SÄBO) med 8 boendeplatser, och ett hemtjänst område som geografiskt sträcker sig från Åre till Storlien.
Vårt arbetet kännetecknas av struktur, glädje och värme.
Vi vill kunna erbjuda en trygg anställning och att alla medarbetare upplever trivsel på arbetsplatsen. Därför arbetar vi tillsammans systematiskt för en god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Vi arbetar med att ge individuellt anpassad och personlig vård och omsorg samt social stimulans. Den boendes integritet, medbestämmande och delaktighet är viktig för oss. Vårt uppdrag är att vara professionella yrkesutövare som ska arbeta för att stärka den enskilde i sin vardag så att denne upplever sin vardag begriplig, hanterbar och meningsfull.
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övrig personal planera och genomföra god vård och omvårdnad efter personens behov. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt för att bibehålla och stärka person med insats egna förmåga.
I arbetsuppgifterna ingår att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Du ansvarar för att dokumentera händelser kring brukaren i social dokumentation enligt gällande lagstiftning. Detta innebär att du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift samt ha vana att använda dator.
Vi använder arbetsverktyget TES och dokumenterar i Treserva.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har undersköterskeutbildning alt. vårdbiträdesutbildning.
Erfarenhet av omvårdnadsarbete är högt meriterande. Du har datorvana och kunskaper i dokumentation, gärna erfarenhet ifrån dokumentationssystemet Treserva
Du ska förmedla lugn och trygghet samt kunna bemöta människor i olika situationer på ett professionellt sätt. Du behöver vara flexibel, klara av att prioritera samt fatta egna beslut. Du ska ha förmåga att vara lyhörd för våra äldres behov och ha ett gott bemötande. Ha förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer till alla äldre, närstående samt medarbetare. Hos oss är det viktigt att Du har en positiv inställning och att du är engagerad i arbetet. Du ska kunna arbeta såväl enskilt som i grupp.
Vi värdesätter flexibilitet och förmågan att snabbt ställa om sig. Du ska ha goda kunskaper i svenska både i tal och skrift samt datorvana då dokumentation är ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
