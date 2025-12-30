Undersköterska/vårdbiträde
2025-12-30
Vill du arbeta i en verksamhet där trygghet, kvalitet och omtanke går hand i hand?
Brinner du för att skapa en meningsfull vardag för personer i sin vardag - och söker ett arbete där du verkligen gör skillnad? Då kan du vara den vi söker.
Lycka omsorg AB är en privat utförare av hemtjänst sedan 2011. Hos oss arbetar du i ett engagerat team med fokus på individens behov, önskemål och livskvalitet.
Vår ledstjärna är att varje människa ska mötas med värdighet, respekt och värme - varje dag.Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänstenDina arbetsuppgifter
• Serviceinsatser, HSL-insatser samt omvårdnad enligt biståndsbeslut
• Dokumentation enligt gällande rutiner
• Samarbete med chef, kollegor, anhöriga och andra yrkesgrupper
Arbetstiderna är dag, kväll och helg enligt schema.
Vi kan ha kunder som är rökare eller har husdjur.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, vårdbiträde eller har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg/hemtjänst och vill arbeta hos oss i Nyköpings kommun.
Vi önskar att du har god lokalkännedom i Nyköping kommun
Tjänsten är till en början en behovsanställning men målet är visstidsanställning eller tillsvidareanställning.Kvalifikationer
• B-körkort
• Mycket goda kunskaper i svenska språket - både i tal och skrift
• Förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut
• God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
• Ansvarstagande, flexibel och trygg i yrkesrollen
Vi erbjuder dig
• En arbetsplats där du blir sedd och där ditt arbete gör skillnad
• Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal med Kommunal
• Lön enligt överenskommelse
• En närvarande och stöttande chef
• En meningsfull vardag där du gör skillnad för våra kunder
Så här söker du
Skicka in din ansökan redan idag - vi gör urval och intervjuer löpande
Tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan ska innehålla:
CV
Personligt brev
Chefs referens
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi begär alltid in registerutdrag från Polisen innan anställning så om du blir kallad på intervju beställ registerutdraget direkt för att korta rekryterings tiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: nykoping@lyckaomsorg.se Arbetsgivare Lycka omsorg AB
(org.nr 556919-6768), https://lyckaomsorg.se/nykoping/
Västra Kvarngatan 2 B (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9666444