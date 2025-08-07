Undersköterska / vårdbiträde
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Egen kommun-massör med förmånliga priser på friskvårdsmassage
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!
Arbetet i våra verksamheter innebär i stor utsträckning att hjälpa och stötta andra människor på olika sätt. Därför söker vi dig som är ansvarsfull, har en god förmåga att skapa bra relationer och ett empatiskt förhållningssätt. Du är initiativrik och engagerad, kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter, men trivs även med att arbeta tillsammans med teamet för att nå uppsatta mål.
Arbetet kräver också att du kan föra dokumentation och ta till dig skriftlig information och rutiner på ett effektivt sätt. Du behöver därför vara skicklig på att kommunicera på svenska, både i tal och skrift.
Hemtjänsten sträcker sig mestadels i området Sälen Transtrand och arbetet inom hemtjänsten innebär att ge stöd och hjälp till personer som vill bo kvar hemma, trots att de kanske inte kan ta hand om alla sysslor eller sköta sin egen omsorg på egen hand. Behovet av hjälp är mycket individuellt och kan sträcka sig från korta besök för att säkerställa att allt är bra, till att ge stöd med alla moment under dagen från att komma upp på morgonen, till att lägga sig på kvällen och allt däremellan.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Personlig omvårdnad enligt verksamhetens rutiner med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål
• Vid behov hjälpa till med att exempelvis förbereda, laga och servera måltider, städ, tvätt m.m.
• Utföra dokumentation och arbeta utifrån beslutade insatser
• Samarbeta med externa och interna kontakter såsom anhöriga, boende, brukare, sjuksköterska och rehab-personal.
Arbetet är förlagt mellan ca. 07:00-21:15 där man jobbar antingen dag eller kväll.Kvalifikationer
Vi ser det som meriterande om du är utbildad undersköterska eller vårdbiträde eller har tidigare erfarenhet av arbete i hemtjänsten och med äldrevård. För dig som saknar relevant utbildning eller erfarenhet så ser vi inget hinder, utan vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kommer att se till att du får en bra introduktion så att du ska klara av jobbet.
Tjänsten kräver att du självständigt kan planera ditt arbete för att tillgodose de behov som uppstår hos de som behöver vår hjälp. Rollen innebär att köra bil hem till de som behöver vår assistans. Du måste därför ha B-körkort för bil.
Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt genom att du alltid har ett gott bemötande, att du tror på ömsesidig respekt och är ödmjuk.
Arbetet förutsätter att du är flexibel i ditt förhållande till hur en dag kan se ut, att du har god initiativförmåga, samarbetsförmåga och gillar att lösa problem.
Vi rekryterar med tanke på jämställdhet och mångfald.
