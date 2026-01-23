Undersköterska till Villa Hovås
2026-01-23
Vill du jobba på ett riktigt bra boende som fick 90% nöjdhet på Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 2025? Nu söker vi på Villa Hovås en undersköterska för tillsvidareanställning. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner. Villa Hovås är ett boende för personer med kognitiv svikt och nu söker vi nästa stjärna som vill vara med och skapa den bästa möjliga vård och omsorg för de vi är till för!
Det här får du hos oss: * Utbildning som gör ditt arbete enklare, till exempel vårdhygien, bemötande vid demenssjukdom och ergonomi. * Förmånsportal med rabatter och erbjudanden. Till exempel kan du köpa biobiljetter och resor med kollektivtrafik till bra pris. * En coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen. * Tydliga arbetssätt och rutiner som förenklar ditt jobb. * Karriär- och utvecklingsmöjligheter. Till exempel kan du bli gruppchef med personalansvar eller få ett specifikt ämnesansvar som demensansvarig eller hygienombud.
Om Villa Hovås Villa Hovås är ett boende för personer med kognitiv svikt och här bor 51 personer fördelat på 3 våningar. Boendet ligger i Nya Hovås och nås med lätthet från både Göteborg och Kungsbacka. Vi har närhet till både kollektivtrafik, affärer och natur.
• Vi är ett demenscertifierat boende, vilket betyder att alla vi som arbetar här är utbildade i demens och bemötande via Vardagas Demensakademi. * Vi tillämpar behovsbaserat önskeschema. Det innebär att du som medarbetare har möjlighet att påverka din egen arbetstid, utifrån behov och önskemål. Vi lägger schema för 10 veckor i taget. * Vi har ett samarbete med företaget Ung Omsorg. Det innebär att ett team av ungdomar i åldrarna 14-18 år besöker oss på helger och lov. Ung Omsorg gör olika aktiviteter för att sätta guldkant på tillvaron för våra boende. * Du har en gruppchef som större delen av sin tid arbetar nära dig i verksamheten. Att bli gruppchef kan även vara en karriärmöjlighet för dig som undersköterska. * Här arbetar vi med djur i vården och har regelbundet besök av terapihund.
Som undersköterska är du oerhört viktig! Din uppgift är att ge livskvalitet. Med hjälp av dig kan våra boende behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Du ser varje person och tolkar vad de behöver. Samtidigt lär du dig mycket om omvårdnad, åldrande och hur man bemöter människor.
Du står närmast den boende och har därmed en nyckelroll i teamet med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Du medverkar också vid vårdplanering och skriver social dokumentation.
Som undersköterska på Villa Hovås har du en vilja att vara med och bidra och påverka till att göra omsorgen om de boende av ännu högre kvalitet! Du är aktiv och delaktig utveckling av arbetssätt och rutiner och delar vårt mål att göra världen bättre, en människa i taget!
Med hjärtat på rätta stället Hos oss får du arbeta i en stark kultur där vi drivs av vår vision: Vi gör världen lite bättre, en människa i taget. Du visar omsorg och omtanke om både boende och kollegor. Det är oerhört viktigt att du delar vår vision och våra fyra värderingar:
Respekt: Hos oss har alla rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller kund. Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens Tillsammans jobbar vi kontinuerligt med att säkra att värdegrunden genomsyrar vårt bemötande, både till varandra och alla som bor hos oss. Din erfarenhet och kunskap Vi att du är utbildad undersköterska med talang och driv i ditt yrke. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är också meriterande. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du delar våra värderingar och har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Vi tror att du: - lockas av ett varierat arbete och tycker om att möta människor i olika situationer. Du vill att alla möten ska vara av god kvalitet. - är en kreativ person som vågar tänka själv och vill ta ansvar. - trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.
Övrigt Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Efter överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning Har du frågor? Kontakta gärna: Sandra Nilsson, verksamhetschef sandra.nilsson3@vardaga.se
eller 0735-320540. Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Facklig kontakt: Kommunal, kommunal.se
Ansökan Välkommen via "Skicka ansökan" nedan. Vi intervjuar kandidater även under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 15 min att slutföra.
Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Så ansöker du
