Undersköterska till Västra Varvsgatan!
2026-02-10
Om verksamheten vid Attendo Västra Varvsgatan
Vi på Attendo Västra Varvsgatan i Malmö söker nu vår nya undersköterska till vår fina verksamhet som inrymmer gruppboende inom socialpsykiatrin.
Boendet är litet och trivsamt med attraktivt läge i Västra Hamnen i Malmö. Vårt boende har totalt 53 lägenheter fördelat på tre plan med vårdinriktning somatik, demens och gruppboende inom socialpsykiatrin. Området är lugnt och omges av mycket grönska och promenadstråk utmed havet. Här är det nära till service, nöje och allmänna kommunikationer.
Om rollen
Vi ska rekrytera en erfaren och engagerad undersköterska med erfarenhet av att arbeta inom socialpsykiatrin. Som undersköterska hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa och bibehålla en trygg och stimulerande miljö för våra kunder. Du ansvarar för att i samråd, stöd och samarbete med våra kunder ge en god vård och omsorg. Att skapa en positiv och trygg atmosfär, stödja i vardagen är en stor del i din roll samt att kunna bidra med olika aktiviteter som förgyller vardagen för våra kunder. Ditt förhållningssätt präglas av lugn, tydlighet, tålamod och du har erfarenhet av att arbeta utifrån ett lågaffektivt bemötande.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat
Stödja vid personlig insatser med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål
Vid behov stödja kunden i samband med serviceinsatser såsom städ, tvätt och matlagning
Utföra dokumentation och arbeta utifrån beslutade insatser
Samarbeta med externa och interna kontakter
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalitet till våra kunder. Som person är du självständig, ödmjuk, noggrann och ansvarsfull. Du motiveras av att hjälpa våra kunder till ökad självständighet i vardagen, ser kundens behov och är engagerad.
Du blir en del av ett engagerat arbetsteam som alla strävar att göra det där lilla extra. Det är därför en viktig att man har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Undersköterskeutbildning om minst 1350p.
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom socialpsykiatrin
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande/tidigare arbetsgivare gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Mycket goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2026-03-15 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Undersköterska
Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
Tjänstgöringsgrad: Deltid
Arbetstid: Dagtid, kvällar och helger
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
