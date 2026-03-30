Undersköterska till vårdnära hotell
2026-03-30
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Sedan 2018 har sjukhuset undersköterskebemannade platser på hotell Von Kraemer, så kallade vårdnära hotellplatser. När patienter inte kräver inneliggande sjukhusvård men ändå är i behov av viss hjälp och stöttning så är det vårdnära hotellet ett utmärkt alternativ. Vi har 13 vårdnära hotellrum som är bemannade dygnet runt med en undersköterska. Patienter som vistas i dessa rum är inneliggande för att få behandling av olika slag. Det kan röra sig om både pre- och postoperations vård, patienter som strålbehandlas m.m. Vi har ett tätt samarbete med olika avdelningar/mottagningar inom sjukhuset.
Ditt uppdrag
Som undersköterska på vårdnära hotell stöttar du max 13 patienter. I uppdraget ingår att hjälpa patienterna till och från sjukhuset för sina behandlingar/besök, omvårdnadsinsatser som exempelvis såromläggningar och kateterspolning samt förberedelser inför operation. Du har även vissa administrativa uppgifter som att ta emot bokningar samt föra statistik över dessa.Publiceringsdatum2026-03-30Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med flera års erfarenhet. Meriterande är tidigare erfarenhet av jobb på specialiserad slutenvårdsavdelning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Din kompetens
Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du arbetar serviceinriktat och har ett intresse och en vilja att hjälpa andra. Vidare sätter du alltid patienten i fokus och ser helhetsbilden kring denne. Du tar ansvar för din uppgift, arbetar strukturerat samt känner dig trygg i din roll och klarar av att arbeta självständigt.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiderna är förlagda till rotationstjänst, dag, kväll och natt. Vi har ett fast rullande 6 veckors schema. Hos oss får du individanpassad introduktion som är anpassad utifrån din tidigare erfarenhet och behov.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Bf. Avdelningschef Maria Haglund, 018-611 29 09
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
