Undersköterska till Tullhuset - långtidsvikariat
Örebro kommun / Undersköterskejobb / Örebro Visa alla undersköterskejobb i Örebro
2025-09-02
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Letar du efter en arbetsplats där medarbetarna trivs och blir långvariga? Där arbetsdagarna är fartfyllda, lärorika och du får utnyttja din fulla kompetens som undersköterska? Just nu behöver vi på Tullhuset stärka upp med schemalagda långtidsvikarier!Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Vi på Tullhuset är en utrednings- och rehabiliteringsenhet för personer i behov av korttidsvård. Som undersköterska hos oss kommer du därför att få arbeta med mer avancerade patienter vilket leder till ett väldigt lärorikt arbete för dig som har viljan och intresset! Vi stödjer våra patienter i de dagliga sysslorna med fokus på att ta vara på individens egna förmågor och resurser. Vi har ett stort fokus på rehabilitering och du kommer därför ha ett nära samarbete med arbetsterapeut och sjukgymnast. Du kommer att tillhöra en av våra fem avdelningar men vi samarbetar och är behjälpliga över avdelningarna.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planera och utföra personlig omvårdnad, service- och sjukvårdsinsatser utifrån varje patients individuella behov
• skapa förtroendefulla relationer med patienter och anhöriga samt som kontaktperson ansvara för den individuella vård- och omsorgsprocessen
• samverka i team av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, läkare och fysioterapeut
Om arbetsplatsen
På Tullhuset driver vi Örebro kommuns största korttidsboende som består av fyra våningsplan samt en avdelning på USÖ, avdelning 40A. Totalt har vi 74 platser varav 12 ligger på USÖ. Hela vår verksamhet drivs i nära samarbete med Region Örebro län och geriatriska kliniken på USÖ som står för läkarbemanningen och fysioterapeuter/rehab assistent. Hos oss finns resurser för utredning av fortsatt vård- och omsorgsbehov, förstärkta resurser för rehabilitering och kontinuerlig tillgång till läkare dagtid, vardagar samt primärvårdsjour helger och kvällar. Vår verksamhet ska utgå från att ge individen kunskap, gott bemötande, hög delaktighet och kontinuitet.
Område vård och omsorg är en del av Socialförvaltningen. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja och hjälpa människor som behöver vård, stöd eller omsorg i sin vardag.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som undersköterska hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta individer på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Att vara ansvarstagande gentemot dina arbetsuppgifter ser du som en självklarhet. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med patienter och övrig personal, samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• bevis om skyddad yrkestitel, alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta med korttidsvård
• erfarenhet av att arbeta med rehabilitering
• vana av att dokumentera i verksamhetssystemet TreservaTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 september 2025 - t.o.m. 31 augusti 2026
Antal tjänster: 2
Arbetstid: schemalagd dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Hade du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 14 september. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9487888