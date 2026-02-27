Undersköterska till Tallgläntans korttidsenhet
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
På socialförvaltningen, inom vård och omsorg, arbetar vi utifrån heltid som norm. Vi söker nu en nya kollega då vi utökar vårt team! Vi arbetar med fler ordinarie medarbetare i planeringen för att på så vis täcka för varandras frånvaro. Det innebär att du arbetar inom ett samarbetsområde och inte enbart på en arbetsplats. Det bidrar till god kvalitet och ger ett naturligt kompetensutbyte. Här arbetar du med kollegor som har god erfarenhet och kompetens från vård- och omsorgsarbete.
Tallgläntan är ett särskilt boende, med olika inriktningar inom äldreomsorg. Det finns boende för personer med demenssjukdom, boende för äldre psykiskt sjuka, samt korttidsboende. Till korttiden på Tallgläntan kommer brukare för bland annat utredning, rehabilitering, avlastning eller palliativ vård. Korttiden består i dagsläget av 30 platser. Korttiden är en spännande arbetsplats där allt arbete sker i kontinuerlig samverkan med omvårdnadspersonal, biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska.
Vi hoppas att just du vill vara med och utveckla hemsjukvården tillsammans med oss i Falkenbergs kommun.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss ger du individuell och trygg omsorg genom att arbeta i en nära relation med brukaren och hens närstående och du ser personen ur ett helhetsperspektiv. Du sköter ett visst medicinskt omvårdnadsarbete utifrån delegering av sjuksköterska. Som en del i det dagliga arbetet kommer du att arbeta i intraphone som är en del av vårt planerings- och dokumentationssystem. För att lyckas i rollen hos oss är det viktigt att du har god samarbets- och initiativförmåga och tar ansvar för att vara med och driva en äldreomsorg av högsta kvalitet. Gott bemötande är avgörande för oss.
Vi arbetar i team runt brukaren med vårdbiträde, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut samt aktivitetsansvarig för att kunna erbjuda en hälsofrämjande vård och omsorg av mycket god kvalitet. Det innebär också att du har ett tryggt stöd från kollegor, både omsorgspersonal och övriga yrkesroller.
Del av tjänsten kommer innehålla sampass vilket innebär att du ibland kan få gå iväg och göra några arbetspass på annat boende eller med andra verksamheter som vi samarbetar med inom Falkenbergs kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som kan uppvisa bevis ifrån socialstyrelsen att du får använda den skyddade yrkestiteln. Har du erfarenhet av arbete inom demens, psykiatri och/eller inom sjukvården och BPSD är det meriterande. Datorvana är önskvärt.
Du ska vara ansvarstagande, flexibel, ha lätt för att samarbeta och vara fokuserad på brukarnas bästa. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Önskvärt med erfarenhet från korttidsboende.
ÖVRIGT
Före erbjudande om anställning ska du kunna uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister tillsammans med giltig fotolegitimation. Du beställer belastningsregistret via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer.
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen
Enhetschef
Camilla Wallgren camilla.wallgren@falkenberg.se 0346-88 57 92
