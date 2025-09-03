Undersköterska till Röntgenkliniken Motala
2025-09-03
Söker du ett roligt och stimulerande jobb? Nu har du nu möjligheten att bli en i vårt härliga gäng! Vi är en klinik som riktar vårt fokus framåt genom utbildning, utveckling och forskning.
Vårt erbjudande
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om vår karriärstege för undersköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på röntgenkliniken kommer du att ta emot och förbereda patienter inför undersökningar. Du arbetar i team med röntgensjuksköterskor och läkare. Flertalet av våra undersköterskor har delegerade ansvarsuppgifter som till exempel att sätta perifer venkateter. Det ingår även sterilhantering i arbetet inför punktioner, dränage och nefrostomier.
Du har ett stort ansvar för patientens omvårdnad innan, under och efter undersökning. I det dagliga arbete ansvarar du för planeringen så vi följer våra tidsscheman.Tjänsten är i huvudsak förlagd till dagtid men det kan även ingå kväll samt helgtjänstgöring med sovande jour.
Arbetsgrupp
I Motala är vi ett 60-tal medarbetare som tillsammans arbetar mot den gemensamma visionen att alltid ha patientens bästa i fokus. Hos oss får du arbeta i en modern och utvecklande miljö tillsammans med kollegor som brinner för högkvalitativ vård och gott bemötande. På kliniken arbetar undersköterskor, röntgenläkare, röntgensjuksköterskor och vårdadministratörer.
Om dig
Baskrav för anställning av undersköterska:
• Godkänd gymnasieutbildning lägst 2250 poäng, Vård- och omsorgsprogrammet eller
motsvarande
• För vuxenutbildningen godkänd gymnasieutbildning motsvarande lägst 1400 poäng
inom Vård- och omsorgsutbildningen eller motsvarande.
• Önskvärt är ett utfärdat diplom från certifierad utbildning inom Vård- och Omsorgs eller bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska. Meriterande om du jobbat i våra IT system RIS och PACS. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga.
