Undersköterska till pooltjänst
Är du undersköterska och vill ha ett jobb som är både omväxlande och utvecklande? Då har vi tjänsten för dig! Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Vi söker två undersköterskor till vår bemanningspool, vilka kommer att bemanna vid korttidsfrånvaro inom Vård- och omsorgsförvaltningen Arbetet inkluderar hemtjänst, särskilt boende samt LSS-verksamhet, med primär inriktning mot äldreomsorg. Bokningar kan komma med såväl längre som kortare framförhållning. Du ingår i en arbetsgrupp bestående av engagerade och kunniga undersköterskor som träffas löpande under året för gemensamma arbetsplatsträffar. Uppdraget handlar om att ge våra brukare bästa tänkbara vård och omsorg och du kommer att möta många brukare med olika behov.
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och helg.
Som undersköterska i pooltjänst har du årsarbetstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad undersköterska med tidigare erfarenhet inom yrkesrollen. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet inom pooltjänst. B-körkort och god datorvana är ett krav för tjänsten.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är:
Samarbetsorienterad & Relationsskapande: Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du skapar kontakter och underhåller relationer.
Kommunikativ: Du kommunicerar på ett tydligt sätt, samt säkerställer att information når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
Flexibel: Du trivs med att ha ett varierande arbetet kan förändras med kort varsel. Du kan snabbt ställa om när förutsättningarna förändras.
Stabil och trygg: Du är en stabil och trygg person och har god förmåga att skapa förtroende hos både brukare och kollegor. Du är trygg i din yrkesroll och har lätt för att sätta dig in i nya arbetssät och arbetsplatser.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
OM ARBETSPLATSEN
Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med människor genom livets alla delar och skapar bättre förutsättningar för människors livskvalité. Förvaltningen består av hemtjänst, särskilt boende, stöd och omsorg, myndighetsarbete för äldre och funktionsnedsatta, bemanning, samt kommunal hälso- och sjukvård. Som en del av förvaltningen får du vara med och göra Tranås bättre för våra kommuninvånare genom att ge stöd i deras vardag. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
ANSÖKAN
Vid tillsättning av vissa tjänster inom Tranås kommun kan du komma att behöva uppvisa utdrag ur belastningsregister och misstankeregister. Om det är aktuellt kommer du att bli informerad om detta vid intervjutillfället.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
