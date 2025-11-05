Undersköterska till Personalpoolen
Region Jämtland Härjedalen, Personal- och vårdresurser / Undersköterskejobb / Östersund
2025-11-05
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Söker du ett utmanande, varierat och utvecklande jobb där du får möjlighet att använda hela bredden av din kompetens?
Då är du välkommen till Personalpoolen!
Personalpoolen är en enhet som har till uppgift att tillhandahålla en gemensam personalresurs för att i ett första läge arbeta inom områdena Kirurgi, Medicin och Ortopedi. Detta ger dig som undersköterska möjlighet att utveckla en bred kompetens och få vara med i att bygga upp en ny verksamhet.
Vi jobbar hela tiden strukturerat med förbättringar och vår ambition är alltid att arbeta med kompetensutveckling. Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Som medarbetare i personalpoolen träffar du patienter inom områdena medicin, kirurgi, ortopedi och akutsjukvård med vanligt förekommande arbetsuppgifter för en undersköterska.
Tjänsten innebär rotationsarbete dag/kväll/natt. Möjlighet att enbart jobba natt finns. Kvalifikationer
Vi söker dig som är färdigutbildad undersköterska med erfarenhet från områdena inom medicin, kirurgi och ortopedi. Erfarenhet inom flera av dessa områden/enheter är meriterande. Du tror på utveckling och vårdens möjligheter.
De personliga egenskaperna som förväntas av dig är samarbetsförmåga, lyhördhet och du ska tycka det är roligt med förändringar samt vara flexibel. Du ser det som en självklarhet att arbeta i team och att bidra till hela Region Jämtland Härjedalen. Du har patienten i fokus och är ansvarstagande.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285639". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214), https://www.regionjh.se/ Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Personal- och vårdresurser Kontakt
Enhetschef
Håkan Flyman hakan.flyman@regionjh.se 073-098 74 79 Jobbnummer
9590694