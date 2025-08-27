Undersköterska till Neonatalvård i Huddinge
2025-08-27
Vill du vara med och göra skillnad för de allra minsta? Vi söker nu undersköterskor till vår neonatalavdelning i Huddinge där du följer barnet genom hela vårdförloppet från intensivvård till hemgång.
Hos oss arbetar du i en högspecialiserad vårdmiljö nära både familjer och engagerade kollegor. Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
att arbeta i ett multiprofessionellt team där nära samarbete och gemensamt engagemang är avgörande för barnens vård
en arbetsplats som värdesätter och uppmuntrar din utveckling genom kontinuerlig kompetensutveckling
stöd och trygghet genom vårt neonatala omvårdnadsår samt mentorstöd.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Neonatalverksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset är Nordens största regioncentrum för nyfödda barn och deras familjer. Vi ansvarar för den högspecialiserade vården av både för tidigt födda och sjuka nyfödda barn och bedriver vår verksamhet i Huddinge, Solna och Danderyd.
Hos oss arbetar vi utifrån en familjecentrerad och utvecklingsstödjande vårdform, där omvårdnaden sker i nära samarbete med föräldrarna. Vården är kvalificerad och innebär även hantering av avancerad medicinteknisk utrustning. En stor del av arbetet består av olika former av andningsstöd såsom respiratorvård, CPAP och syrgasbehandling via grimma.
Arbetsbelastningen och tempot varierar från dag till dag och arbetspassen kan ibland innebära stående arbete under längre perioder. Genom ett professionellt förhållningssätt erbjuder vi alltid individuell vård, där familjestödjande insatser utgör en av våra viktigaste grundpelare.
Vi söker dig som
kan anpassa dig till vad omgivningen kräver och strukturerar ditt arbete
samarbetar för att nå gemensamma mål, du hjälper kollegor och är prestigelös nog att rycka in där det behövs
har en förmåga att fokusera på rätt saker i pressade situationer
är trygg, har självinsikt och har en förmåga att skilja på det personliga och professionella.
bidrar till god stämning inom teamet. KvalifikationerKvalifikationer
Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor eller arbetsgivarintyg som styrker att du hade tillsvidareanställning som undersköterska 1 juli 2023 i enlighet med övergångsbestämmelserna (2021:739) i Patientsäkerhetslagen (2010:659). Du som söker med arbetsgivarintyg ska bifoga betyg från din undersköterskeexamen
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta som undersköterska
Goda kunskaper i svenska då mycket av arbetet går ut på att kommunicera i teamet och framförallt med våra patienters föräldrar
Meriterande:
Erfarenhet av intensivvård, förlossning, BB-vård eller barnsjukvård
Barnspecialistutbildning.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Läs mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor.
Läs mer om övergångsbestämmelserna i Patientsäkerhetslagen (2010:659).
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Barn- Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Till Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer neonatala barn och svårt sjuka barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar och olika akuta tillstånd, från hela landet.https://www.karolinska.se/for-patienter/astrid-lindgrens-barnsjukhus/jobba-pa-astrid-lindgrens-barnsjukhus2/
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
