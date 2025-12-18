Undersköterska till Nattpatrullen
2025-12-18
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bromölla kommun, Vård och omsorg i Bromölla
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
Är du vår nya medarbetare i Nattpatrullen? Nattpatrullen ger stöd och hjälp under natten för medborgare med hemtjänst i hela Bromölla kommun. Vi söker dig som önskar ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad!
I Bromölla Kommun arbetar vi efter vår värdegrund där gott bemötande, delaktighet och mod är våra ledstjärnor i arbetet. Du bemöter, kommunicerar och samarbetar med medborgare och deras närstående för ökad delaktighet och trygghet. Du samverkar med kollegor och andra yrkeskategorier för en personcentrerad vård och omsorg.
Du arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg, utifrån ett salutogent förhållningssätt. Vi har körrundor där man kör främst själv och ibland ihop med en kollega. Arbete förekommer på andra enheter vid behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska som har ett genuint intresse för att arbeta med äldre människor. Vi ser gärna att du är utbildad specialistundersköterska inom exempelvis vård och omsorg inom äldre. Du är initiativrik och lyhörd inför våra medborgare samt ansvarstagande och har individens behov i centrum.
Du är flexibel, stresstålig, lösningsfokuserad, har lätt för att samarbeta. Du ska bidra till ett positivt arbetsklimat och ha ett gott bemötande mot kollegor och andra professioner. Inom befattningen förväntas du kunna ta emot delegering enligt HSL.
Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Det är viktigt att du har datorvana och inte är främmande för ny teknik. B-körkort är ett krav för tjänsten. Vi är måna om att det ska bli rätt person och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296534". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bromölla kommun
(org.nr 212000-0894), http://www.bromolla.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bromölla kommun, Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Kim Jeansson 0456-822 228 Jobbnummer
9652482