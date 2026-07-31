Undersköterska till Meliva vårdcentral Mörby
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2026-07-31
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Undersköterska till Meliva vårdcentral Mörby– Välkommen till Meliva!
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Hos Meliva får du som undersköterska en nyckelroll i teamet – med möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till en trygg och nära vård i vardagen. Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
På Meliva vårdcentral Mörby arbetar du i nära samarbete med sjuksköterskor, läkare och psykolog. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av mottagningsarbete, receptionistarbete samt hemsjukvård.
Du är en viktig del av verksamhetens dagliga flöde och bidrar med både struktur, service och ett gott bemötande till våra patienter. Vi strävar efter ett gott samarbetsklimat och en gemensam vilja att utveckla vården.
Vi erbjuder dig.
En stabil och inkluderande arbetsmiljö där samarbete står i centrum
Möjlighet att vara med och påverka arbetssätt och rutiner
Kollegor med hög kompetens och stort engagemang
Närhet till erfarna yrkesgrupper i ett tvärprofessionellt team
Tillgång till ett större nätverk inom Meliva-gruppen
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Har erfarenhet från primärvård eller liknande verksamhet
Har B-körkort, detta är ett krav då det är mycket arbete i hemsjukvården.
Har god datorvana och trygghet i administrativa uppgifter
Är serviceinriktad, lösningsfokuserad och har ett professionellt bemötande
Trivs med att ta ansvar och bidrar till ett gott arbetsklimat
Meriterande är:
Erfarenhet av journalsystemet TakeCare
Är PNA-ombud
Erfarenhet av hemsjukvård
Erfarenhet av receptionsarbete
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet – både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård – mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum – inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: Heltid eller deltid
Anställningsform: Tillsvidare eller enligt överenskommelse
Placering: Mörby vid Danderyds centrum
Lön: Enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Åsa Carlsson
Roll: Verksamhetschef
Mail: asa.carlsson@meliva.se
Det kan bli lite längre svarstider pga av semester.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467)
Sergelgången 26, 111 57 Stockholm, Sweden (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Meliva Kontakt
Åsa Carlsson asa.carlsson@meliva.se Jobbnummer
10016794