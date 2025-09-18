Undersköterska till Marielunds hemtjänst
2025-09-18
På Marielunds hemtjänst kommer du vara en del av ett härligt arbetslag som tillsammans arbetar för att ge våra medborgare bästa möjliga vård och omsorg. Vi tar gemensamt ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och det finns alltid möjlighet till kollegialt stöd i det dagliga arbetet. Arbetsplatsen är dels hemma hos våra medborgare och dels i våra nyrenoverade lokaler som ligger centralt beläget vid Österängsparken, en lokal vi delar med fyra andra hemtjänstgrupper, chefer, samordnare och legitimerad personal.
Just nu söker vi tre undersköterskor på 75%, med möjlighet till heltid till Marielunds hemtjänst inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun. Arbetstiden är förlagd dag, kväll samt helg. Vi har behovschema där du har möjlighet att påverka ditt eget schema i stor utsträckning. Just nu ser schemareglerna ut så att vårdpersonalen arbetar fyra vardagkvällar och sju helgpass per schemaperiod om fem veckor, där kväll och måndag morgon räknas som helg.
Ditt nya jobb
Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du med personlig omvårdnad och service i medborgares hem. Du arbetar för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos de medborgare du hjälper. Ditt uppdrag är att stötta medborgaren och underlätta vardagen i det dagliga livet. Du ger personlig omvårdnad utifrån individuella behov och utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, såsom specifik omvårdnad och rehabilitering.
I arbetet förflyttar du dig mellan medborgarna på cykel eller med kommunens bilar och behöver därför kunna framföra båda dessa fordon. Du arbetar närmast andra undersköterskor och vårdbiträden, men även med kommunens legitimerade personal så som arbetsterapeut, fysioterapeut och distriktsköterska. En annan viktig arbetsuppgift är att regelbundet dokumentera i våra verksamhetssystem.
Vanliga arbetsuppgifter
• Hjälpa medborgare med personlig hygien och basal omvårdnad
• Vara fast omsorgskontakt för vissa medborgare
• Stötta vid förflyttningar
• Utförande av delegerade insatser från legitimerad personal
• Tillredning av lättare måltider
• Omvårdnadsdokumentation
• Svara på larm från medborgare
• Hjälpa kollegor i arbetet
Din kompetens
Krav
• Undersköterskeutbildning
• Goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift
• God datorvana
• B-körkort
• Kunna cykla
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom hemtjänst
• Erfarenhet av delegerade omvårdnadsinsatser
• Van att använda telefon och dator som arbetsverktyg
Vi söker dig
I undersköterskerollen är du självgående och har en god förmåga att se till vad som är bäst för helheten i verksamheten. Du har lätt för att anpassa dig vid ändrade omständigheter och följa fattade beslut, så som verksamhetsplanen, mål, policys och riktlinjer. Som person är du empatisk med god förmåga att sätta sig in i andra personers känslor utan att ta över dem. Du har lätt för att samarbeta med kollegor och chefer. Som person är du serviceinriktad med ett positivt, lugnt, uppmärksamt och tillmötesgående bemötande.
Jag ser fram emot din ansökan/
Linnea Ling, Enhetschef Marielund
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
