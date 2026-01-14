Undersköterska till Ingelstad hemtjänst
2026-01-14
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Arbetsuppgifter
Vi söker en ny engagerad medarbetare till Ingelstad hemtjänst. Vi är en arbetsgrupp på cirka 30 personer.
Som undersköterska hos oss ska du arbeta för att våra omsorgstagare ska ha en bra vardag där du bistår med personlig omsorg och vård, aktivering, social samvaro, träning och utevistelse, service i form av städ, tvätt och mathantering, inköp. Genom ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt ger du våra omsorgstagare de bästa möjligheterna. Vi arbetar med fast omsorgskontakt, där ett av våra viktigaste verktyg är den enskildes genomförandeplan som vi alla tar ansvar för. Du läser och dokumenterar i vårt verksamhetssystem.
Vi verkställer delegerade uppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vårdtyngden är varierande och den ena dagen är inte den andra lik. Vi arbetar i den enskildes hem och arbetsförhållandena kan därför variera mycket. I hemvården arbetar vi med dagplanering, vilket kräver att du som person måste vara stresstålig samt självständig. Dagen kan förändras snabbt och vi behöver personal som är flexibel i tanken och som kan ställa om till nya förutsättningar snabbt.Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten krävs godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet och att du har erfarenhet av att jobba inom hemtjänst. Som person är du lösningsfokuserad och lugn. Du är trygg i dig själv och har lätt för att samarbeta med andra. Det är viktigt med ett professionellt förhållningssätt där du som medarbetare är lyhörd och flexibel inför omsorgstagare, kollegor samt verksamhetens behov. B-körkort krävs.
Du behöver ha ett positivt tänkande och en vilja av att bidra till ett positivt arbetsklimat.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
