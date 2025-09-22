Undersköterska till hemvård Centrum 3
2025-09-22
Är du en engagerad undersköterska som trivs att arbeta på kvällen? I hemvård Centrum 3 arbetar vi med stort fokus på utveckling och kvalitet. Hos oss får du härliga kollegor att lösa vårt gemensamma uppdrag tillsammans med. Vill du bli en del av vårt team? Då ser vi fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Vi utgår ifrån kontoret som ligger på Närlundavägen 26 och arbetar hos kunder boende på Närlunda, Högaborg och Söder.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Vi tillämpar önskad sysselsättningsgrad, vilket innebär att du bestämmer hur många procent du vill arbeta.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Du utgår från enhetens lokal och förflyttar dig med bil eller cykel (om det inte är gångavstånd) mellan olika kunder och följer ett arbetskort. Vårt arbetssätt präglas av ett salutogent synsätt, vilket innebär att ge personligt stöd utifrån individuella behov och förutsättningar i kundernas hem. Som undersköterska arbetar du främst på egen hand och ger omsorg i form av personlig omvårdnad, stöd vid måltider, social samvaro med mera.
Du utför också insatser som delegerats av sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut, såsom träningsinsatser, medicinöverlämning och såromläggning. Du arbetar i team med de olika professionerna.
I ditt arbete använder du olika digitala hjälpmedel och din arbetstelefon ett viktigt arbetsredskap, där du bland annat hittar arbetskort och rutiner.
Vi arbetar med fast omsorgskontakt och i arbetsuppgifterna ingår även dokumentation.
Inom hemvården i Helsingborg stad arbetar du på ett schema antingen på dag- eller kvällstid. Arbetstiderna för arbete i kvällspatrullen är förlagd klockan 14:45-23:15. Det schema du får kan komma att förändras om verksamhetens behov ändras. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som är villig att delegeras och utföra delegerade arbetsuppgifter enligt HSL. Du behöver ha grundläggande datorkunskaper och dokumentationsvana, vara bekväm med att arbeta med digitala verktyg samt ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
För att gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du även ha B-körkort och kunna cykla.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med Phoniro, LifeCare, Senior Alert och BPSD samt har erfarenhet av att arbeta i hemvården.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi letar efter dig som har förmågan att möta varje individ utifrån individens behov och önskemål. Inom hemvården är det viktigt att du är självständig och ansvarstagande samt kan agera snabbt och effektivt, även i utmanande situationer eller arbetsanhopning. Vidare har du en god samarbetsförmåga och ser utveckling som en naturlig del i arbetet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid eller enligt önskad sysselsättningsgrad
Tillträdesdatum: 2025-12-01
Antal tjänster: 1
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
