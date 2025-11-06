Undersköterska till hemtjänstgrupp
Ankarsrum/Hjorteds hemtjänst
Ankarsrum-Hjorted hemtjänst är en del av äldreomsorgen i den södra delen av Västerviks kommun.
Vi erbjuder hjälp med både omvårdnad och service. Vårt mål är att underlätta för dig att kunna bo kvar i ditt eget hem och känna dig trygg och nöjd.
Vi söker nu undersköterskor till vår hemtjänstgrupp.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av att ge omsorg, hjälp och stöd till brukarna utifrån deras individuella behov samt skapa en meningsfull vardag för brukarna. Du kommer också att upprätta genomförandeplaner för de brukare som du blir kontaktman till. Vi arbetar efter ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att vi ser det friska hos varje individ.
Du kommer att arbeta enligt schema dag, kväll och helg i Ankarsrum/Hjorteds hemtjänst.
Socialförvaltningen i Västerviks kommun arbetar med att införa önskad sysselsättningsgrad. Det innebär att du själv på sikt kommer att få välja vilken sysselsättningsgrad du vill arbeta.
Din kompetens
Vi vill att du som söker har examen från vård- och omsorgsprogrammet alternativt annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Tjänsten kräver att du har grundläggande IT-kunskap för att kunna arbeta med de system vi använder för journalföring med mera. Du måste också ha grundläggande kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Det är viktigt att du har en stor empatisk förmåga och kan lyssna på och förstå brukarens olika behov samt att du har en vilja att tillgodose dessa behov på bästa möjliga sätt.
Tjänsten kräver att du är ansvarstagande och har ett flexibelt arbetssätt. Du behöver även vara lyhörd och ha god förmåga att samarbeta med brukare, anhöriga och arbetskamrater. Vi sätter stort värde på engagemang i arbetet och en vilja att bidra till verksamhetens bästa.Övrig information
För den här tjänsten så måste du ha B-körkort och vana att köra med manuellt växlad bil.
För att kunna komma i fråga för aktuell anställning i Västerviks kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Utdraget beställer du här: HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/).
Vänligen observera att handläggningstiden kan vara upp till 2 veckor. Du kommer att behöva visa upp ditt utdrag om du blir erbjuden en tjänst.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
(http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
