Undersköterska till hemtjänsten Norra
Filipstads kommun / Undersköterskejobb / Filipstad Visa alla undersköterskejobb i Filipstad
2025-08-22
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Filipstads kommun i Filipstad Publiceringsdatum2025-08-22Beskrivning
Då vår medarbetare har gått vidare till andra arbetsuppgifter söker vi nu dig som vill arbeta som undersköterska inom vår äldreomsorg, med placering inom hemvården Norra.
Du kommer göra skillnad i våra kunders vardag genom att ge det stöd de behöver i sitt hem.Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som undersköterska inom hemvården innebär att du möter kunderna i deras hemmiljö. Arbetet är omväxlande och varierande och ställer höga krav på flexibilitet. Tillsammans med dina kollegor strävar ni varje dag efter att ge kunderna en meningsfull vardag genom att ge personlig omvårdnad, omsorg och social aktivering.
I rollen ingår att ge läkemedel vilket innebär att du behöver ta emot delegering från legitimerad personal. Arbetet utgår från beslut och genomförandeplaner och omfattar, förutom vård- och omsorgsuppgifter, även dokumentation om kunderna för att säkerställa god kvalité och säker vård. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har B-körkort för manuell växellåda. Det är meriterande om du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare. Som person är du öppen, utåtriktad och positiv. Flexibilitet, ett gott bemötande och intresse för att arbeta med människor är ett måste.
Du arbetar nära dina kollegor och andra yrkesgrupper, exempelvis sjuksköterskor och rehabiliteringsassistenter, vilket ställer höga krav på god samarbetsförmåga. Arbetsgivaren kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Schemat är förlagt till arbete under dag, kväll och helg.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på https://movetofilipstad.se/Vi
har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/116". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Filipstads kommun
(org.nr 212000-1876) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen , Vård och omsorg, Hemtjänsten Norra Kontakt
Robin Hero 073-2711684 Jobbnummer
9470463