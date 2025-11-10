Undersköterska till hemtjänst Malmbäck
2025-11-10
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
Visa alla jobb hos Nässjö kommun, Socialförvaltningen i Nässjö
Socialförvaltningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på medborgarnas behov och har därför en sammanhållen socialförvaltning som arbetar med socialtjänstens hela uppdrag, under mottot "Vi stödjer ett självständigt liv". Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum.
Vi rekryterar till hemtjänst Malmbäck.
Malmbäcks hemtjänstgrupp är en härlig grupp på ca 10 st medarbetare. Hemtjänstgruppen utgår från sin lokal som är på Malmåkra äldreboende och utför insatser både inne i Malmbäck och på landsbygden. Hemtjänsten i Malmbäck har tillgång till 3 st bilar så körkort är därför ett krav. Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Uppdraget som undersköterska är att tillgodose den enskildes basala och specifika omsorg- och omvårdnadsbehov såväl socialt och kulturellt som fysiskt och psykiskt. Som undersköterska ska du värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning så att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Uppdraget styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt kommunala styrdokument.
Målgruppen är personer som är beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och/eller hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
I uppdraget ingår att bidra till sin egen, gruppens och verksamhetens utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning på gymnasienivå inom vård och omsorg. Körkort i hemtjänsten är ett krav. Du ska ha ett brinnande intresse för människor! Du ska vara serviceinriktad, ha god förmåga att samarbeta samt vara flexibel.
Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete är meriterande.
Yrkesbevis till undersköterska uppvisas samt körkort.
Intervjuer hålls under vecka 49 och 50.
Om du blir kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige.
ÖVRIGT
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Visma Recruit". Ansök direkt via länken i annonsen.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön FÖRMÅNER I Nässjö kommun erbjuder vi förmåner som: * Friskvårdsbidrag. * Förmånscykel * Fritidsstudiestöd. * Goda möjligheter att växa och utvecklas utifrån verksamhetens behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
