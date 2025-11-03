Undersköterska till geriatriska akutvårdsavdelningen
2025-11-03
På geriatriska akutvårdsavdelningen GAVA får du som undersköterska arbeta med hela ditt kompetensområde med äldre sköra patienter med komplexa behov.
Vi arbetar utifrån den geriatriska arbetsmodellen Comprehensive Geriatric Assessment- CGA som innebär en tydlig strukturerad bedömning som ökar patientens säkerhet och leder till ett personcentrerat arbetssätt. På GAVA finns tydliga rutiner som ger en meningsfull, trygg och säker arbetsplats där alla professioner värderas, respekteras och ges möjlighet att ta ansvar och växa i sin profession.
Vårt erbjudande
Vi är en avdelning där vardagen är fylld av både glädje och allvar. Här möter du patienter som behöver din kunskap, värme och professionalism - och du möter kollegor som backar upp, skrattar tillsammans och stöttar när det är tufft.
Hos oss får du:
• Ett starkt team med olika professioner - där alla är viktiga i vården.
• Möjlighet att utveckla din kompetens och växa i din roll.
• Mentorskap och introduktion som gör att du känner dig trygg från dag 1.
• Vara en del av förbättrings- och utvecklingsprojekt kopplade till geriatriken.
Vi är måna om att din arbetstid ska vara i balans med resten av ditt liv. Därför har du stor möjlighet att påverka ditt schema. Vi erbjuder arbetstidsmodellen 90/10 vilket innebär att du jobbar 90 procent, men har 100 procents lön. Största delen av de 90 procenten schemaläggs, medan en mindre del är flexibel och används för att täcka upp vid sjukdom och ledighet.
Här kan du läsa om vår karriärstege för undersköterskor/omvårdnadsassistenter och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
På GAVA arbetar du i interprofessionella team och som undersköterska har du en betydande roll som omvårdnadsansvarig. Du ansvarar för patientens basala omvårdnad, observation och för patientens närmiljö. Du arbetar personcentrerat vilket skapar en helhetssyn kring patientens behov, från det medicinska till det sociala och existentiella. Som undersköterska ansvara du för att riskbedöma och dokumentera patientens eventuella risker samt företräda patienten under rond. Arbetet innebär även kontakt med närstående och/eller andra yrkesgrupper som behövs för att kunna ge patienten en säker vård. På GAVA får du en trygg introduktion med en egen handledare som är van undersköterska. Efter introduktionen får du en mentor som ger det stöd du behöver samt regelbundna uppföljningssamtal med närmsta chef.
Om dig
Vi söker dig som är undersköterska och tycker om att arbeta med äldre patienter och vill utvecklas i vården av äldre. Då arbetet innebär dokumentation och kontakt med kollegor, patienter och närstående är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket.
Du är trygg och har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Är empatisk, nyfiken och vill bidra till patienternas bästa. Du trivs med att vara en del av ett interprofessionellt team, där alla yrkeskategorier lär av varandra men det är också viktigt att du kan arbeta självständigt.
En självklarhet är att du bidrar med ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
