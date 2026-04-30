Undersköterska till GeBlod i Östergötland
2026-04-30
Är du en undersköterska som vill göra skillnad på riktigt? Vill du arbeta med något som räddar liv varje dag? Hos GeBlod i Östergötland får du chansen att möta givare som gör en ovärderlig insats för andra. Om du brinner för att sprida värme, bemöta människor med omtanke och bidra till ett positivt arbetsklimat, är det dig vi söker.
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
GeBlod är en del av klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM), som är en del av Diagnostikcentrum i Region Östergötland. KITM är en länsövergripande ackrediterad enhet som erbjuder diagnostik inom klinisk immunologi samt dygnet runt laboratorieservice och medicinsk kompetens inför blodtransfusioner. Vi ansvarar för hela kedjan i blodverksamheten, från givning via komponentberedning till utlämning.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en undersköterska till vår GeBlod verksamhet. Du kommer att arbeta i blodgivnings-verksamheten och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utföra blodgivning och provtagning samt bedöma och ta ställning till givarens hälsodeklaration utifrån enskilda samtal.
Du kommer också ha möjlighet att medverka vid event och aktiviteter för rekrytering av blodgivare. Som ny hos oss kommer du att få en introduktion där du blir väl omhändertagen av erfarna kollegor och handledare.
Vår verksamhet präglas av höga krav på kvalitetssäkring och vi ställs ständigt inför nya utmaningar och krav på utveckling. Hos oss får du möjlighet till kompetensutveckling genom både interna och externa utbildningar. På sikt finns goda möjligheter att utvecklas vidare inom verksamheten - antingen genom breddning eller fördjupning i rollen.
Vi genomför cirka 14 000 blodgivningar varje år i hela Östergötland. Verksamheten bedrivs dels på en fast enhet med centralt läge på Storgatan i Linköping, dels via en blodbuss som trafikerar omkring 40 hållplatser runt om i regionen. Under hösten utökar vi dessutom verksamheten genom att öppna en ny fast enhet i Norrköping.
Arbetet utförs måndag-lördag (ej storhelger), dagtid samt vissa pass kvällstid till senast klockan 20.45. (cirka en gång i månaden) I nuläget arbetar du var tredje-fjärde lördag med arbetstid klockan 09.30-15.00.
Vi erbjuder schemaläggning utifrån schemaverktyget Tessa, vilket innebär att du som medarbetare har möjlighet att påverka ditt eget schema.
Vi söker dig som är undersköterska med erfarenhet av provtagning och med goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt är van vid datorarbete. Du har en god förmåga att planera, prioritera och strukturera ditt arbete. Du har lätt för att samarbeta, är flexibel och har ett intresse för att driva klinikens arbete framåt med oss. B-körkort är ett krav och har du C-körkort och kan tänka dig att köra vår blodbuss är det ett plus, men det är inget krav för tjänsten. Erfarenhet av service och liknande arbete är meriterande.
Du är serviceinriktad med förmåga att skapa trygghet och positiv upplevelse för givare.
Noggrann, flexibel och samarbetande.
Vi erbjuder 1 tillsvidareanställning 100% med tillträde 1 augusti eller enligt överenskommelse.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in ansökan så snart som möjligt. Även intervjuer sker löpande.
Välkommen att bli en del av vårt engagerade team och bidra till att rädda liv!
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Storgatan 32 (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Kontakt
Liselott Rasmussen, Kommunal liselott.rasmussen@regionostergotland.se Jobbnummer
9884034