Undersköterska till demensboende
2025-10-02
Är du utbildad undersköterska med stort engagemang och ansvarskänsla? Då finns det möjlighet för dig att bidra med din kompetens hos oss!
Södergården är ett boende som består av fyra enheter; Lärken, Rönnen, Linden och Ängen. Lärken och Ängen är demensboende och Rönnen är en somatisk vårdavdelning för multisjuka äldre. På Linden bedrivs korttids- och växelvård. Vi har ett nära samarbete mellan alla enheter och alla medarbetare förväntas arbeta på alla enheter när behov finns, men du har din tillhörighet på Lärken.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Som undersköterska utför du omvårdnadsinsatser utifrån våra brukares individuella behov, exempelvis personlig omvårdnad, kost och fysisk aktivitet med målsättning att uppnå en meningsfull vardag. Du har ett personcentrerat arbetssätt för att ge våra brukare trygghet, självständighet och gemenskap. Du är en viktig del i att utveckla arbetet på Lärkens demensboende. Det finns även möjligheten att få utökade uppdrag för att utveckla verksamheten mot god och nära vård.
Du samverkar nära brukare och anhöriga i att upprätta och uppdatera genomförandeplaner, tar emot delegering från legitimerad personal och utför särskilda hälso- och sjukvårdsinsatser. Det ingår också att vara fast omvårdnadskontakt till brukare på avdelningen.
Till uppdraget hör också att du jobbar med teambaserade registreringar, bemötandeplaner och åtgärder i BPSD-registret. Du introducerar och handleder även elever, vikarier och nya kollegor.
Schemalagd arbetstid 37 h arbetsvecka med tjänstgöring dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel och BPSD administratör. Du får gärna ha en specialistinriktning i någon form. Du behöver behärska vardagsteknik och ha goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift. Vi är nyfikna på dig som har erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom, har arbetat med kommunal vård och omsorg och varit fast omvårdnadskontakt tidigare. Har du dessutom erfarenhet av verksamhetssystem är det meriterande.
Som person är du positiv, trygg och ansvarsfull, har en god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Vi värdesätter ditt goda bemötande mot brukare, anhöriga och kollegor. Att arbeta personcentrerat där patientens självbestämmande är i fokus är en självklarhet för dig. Personliga egenskaper väger tungt för tjänsten.Anställningsvillkor
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
