Undersköterska till Bergnäsets hemtjänst!
2025-08-28
Hejsan!
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du verkligen gör skillnad? Då kanske du är vår nya kollega! På Bergnäsets hemtjänst blir du en del av en positiv och trivsam arbetsgrupp där vi stöttar varandra och har ett gott samarbete, samtidigt som vi varje dag skapar trygghet och livskvalitet för våra brukare. Vårt team präglas av engagemang, arbetsglädje och en stark vilja att göra ett bra jobb.
Vi startar dagen tillsammans i vår lokal på Producentvägen 10 intill Bergnäsets hälsocentral, där vi går igenom dagens uppdrag innan vi ger oss ut. Du tar dig mellan hembesöken till fots, med cykel eller med någon av våra bilar. Vi delar lokaler med sjuksköterska och rehabteam vilket underlättar ett nära och bra samarbete.
För att du ska få en trygg start erbjuder vi en individuellt anpassad introduktion. Du arbetar enligt schema med pass dag, kväll och helg. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig här: www.lulea.se/anstallning
Som undersköterska i hemtjänsten erbjuder du omsorg och stöd till våra brukare i deras egna hem. Du genomför besök både självständigt och tillsammans med kollega, och möter flera olika brukare under en arbetsdag. Antalet besök per pass varierar.
Dina arbetsuppgifter är både omväxlande och viktiga. Du arbetar för att ge våra brukare möjlighet att leva ett värdigt och självständigt liv, trots eventuella funktionsnedsättningar eller sjukdomar. I ditt arbete ingår att samarbeta med andra yrkesprofessioner för att ge bästa möjliga vård och stöd, anpassat efter varje brukares behov och förutsättningar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Personlig omvårdnad
• Mobilisering och förflyttning
• Socialt stöd
• Läkemedelshantering
• Dokumentation i brukares journaler enligt socialtjänstlagenKvalifikationer
För att vara aktuell för denna tjänst krävs ett genuint intresse och engagemang för att ge stöd och hjälp till människor med funktionsnedsättningar och/eller sjukdomar.
Du behöver även ha:
• Undersköterskeutbildning
• God digital kompetens och kunna hantera telefon, appar, dator och program utan problem, samt ha förmåga att snabbt lära dig nya digitala system och verktyg vid behov.
• Godkända betyg i svenska, som lägst motsvarande årskurs 9.
• B-körkort
Som person är du relationsskapande och lösningsorienterad. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
Låter detta som en spännande möjlighet? Då välkomnar vi dig varmt att skicka in en ansökan till oss. Vi ser fram emot att ta del av den!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
