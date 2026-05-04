Undersköterska till Bergalidens vårdboende
Helsingborgs kommun / Undersköterskejobb / Helsingborg Visa alla undersköterskejobb i Helsingborg
2026-05-04
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av något meningsfullt? Som undersköterska hos oss får du möjligheten att kombinera omvårdnad med insatser som gör skillnad varje dag. Vi söker dig som delar vårt engagemang i att sätta hyresgästen i fokus. Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Bergalidens vårdboende ligger högt beläget på Landborgen i centrala Helsingborg. Här bor våra hyresgäster i 56 lägenheter som är fördelade på tre våningsplan. Här arbetar vi för att skapa en omsorg av god kvalitet för de vi finns till för.
Vad vi erbjuder
Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Vi tillämpar önskad sysselsättningsgrad, vilket innebär att du bestämmer hur många procent du vill arbeta. Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du med att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter såsom läkemedelshantering, insulinadministrering, sårvård och stomivård. Dokumentation sker i verksamhetssystemet Lifecare och du ansvarar också för övriga administrativa uppgifter kopplade till arbetet.
Du samarbetar nära kollegor och har daglig kontakt med hyresgäster och anhöriga. Du samverkar tvärprofessionellt i det gemensamma vård- och omsorgsarbetet med enhetschefer, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, fysioterapeut och övrig personal.Kvalifikationer
För tjänsten krävs det att du är utbildad undersköterska och har tidigare erfarenhet av att arbeta med och utfört HSL-insatser.
Då kommunikation och dokumentation är viktiga delar i verksamheten kräver arbetet att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift samt att du har grundläggande dator- och dokumentationsvana.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Lifecare.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och som har förmågan att möta varje individ utifrån dess behov och önskemål på ett professionellt sätt. Som person är du kommunikativ och flexibel och kan arbeta självständigt samtidigt som du värdesätter ett gott samarbeta med dina kollegor.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Innan
anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
)
251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Helén Andersson helen.andersson@helsingborg.se 042 10 29 27 Jobbnummer
9889080