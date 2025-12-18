Undersköterska till allmänpsykiatrisk vårdavdelning
Till allmänpsykiatriska vårdavdelningen i Gävle är vuxna från 18 år med akuta och allvarliga psykiatriska tillstånd välkomna. På avdelningen är vi cirka 45 medarbetare som tillsammans ansvarar för 20 vårdplatser. Här erbjuder vi specialistpsykiatrisk vård dygnets alla timmar för att minska de svårigheter som den psykiatriska diagnosen medför i det dagliga livet. Vi behandlar patienter med olika allmänpsykiatriska diagnoser. Här får du arbeta i en modern psykiatrisk verksamhet tillsammans med andra yrkesprofessioner där vi tillsammans driver utvecklingen för att möta framtidens behov. Vår målsättning är att anpassa vårdens resurser efter varje enskild patients behov och önskemål.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som undersköterska på allmänpsykiatrisk vårdavdelning kommer du ingå i ett team bestående av olika yrkesgrupper, vilka arbetar med patientens vård och behandling. Teamet bedömer den enskilde patientens behov av stöd, vård och behandling. Som undersköterska verkar du närmast patienten och säkerställer god omvårdnad och säkerhet och du arbetar återhämtningsinriktat.
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att
• samla in och sammanställa fakta
• upprätta vårdplan
• utföra omvårdnadsåtgärder
• samverka med patient, anhöriga och samverkanspartner.
Hos oss får du
• en stimulerande arbetsmiljö med engagerade och stöttande kollegor
• möjlighet att vara en del av utvecklingsarbeten inom verksamheten
• goda förutsättningar för kompetensutveckling inom olika specialistområden.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att skapa goda relationer, samarbeta med andra och har en positiv attityd. Du ska fungera i team, men också kunna agera självständigt och på ett ansvarstagande och innovativt sätt fatta snabba beslut när situationen så kräver det. Du har en god kommunikativ förmåga och kan kommunicera och hantera situationer med människor i affekt. Arbetet kan vara utmanande, både fysiskt och psykiskt, då verksamheten stundtals vårdar mycket svårt sjuka patienter och att ha god fysik är prioriterat då vi kan ställas inför situationer då detta behövs. Du ska som person vara lugn och stabil, med en förmåga att förmedla trygghet i situationer som kräver ett högt säkerhetstänk och flexibilitet. Vi ser att du har ett etiskt förhållningssätt, integritet och agerar stabilt för att kunna hantera verksamhetens arbete professionellt utifrån Region Gävleborgs värdegrund; professionalism & ansvar, respekt & ödmjukhet och öppenhet & ärlighet. Vi lägger stor vikt till din personlighet och lämplighet att arbeta hos oss.
I rollen som undersköterska ska du
• ha undersköterskeexamen.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat som undersköterska och gärna inom psykiatrisk heldygnsvård och/eller missbruksvård. Det är också meriterande om du har utbildning med inriktning psykiatri.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Information om titeln undersköterska
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset hos Socialstyrelsen. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta inom vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
