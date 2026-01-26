Undersköterska till 101 B - sommarvikariat 2026
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Den högspecialiserade cancervården på Akademiska sjukhuset är en av landets främsta. Här är tempot högt, vården komplex och involverar en mängd specialistkompetenser. Vårt mål är att vara nationellt och internationellt ledande när det gäller vård, forskning och undervisning inom cancerområdet.
Vårt arbete präglas av omtanke om såväl patienten som varandra och vi jobbar långsiktigt och strategiskt med olika former av kompetensutveckling. Inom Blod- och tumörsjukdomar finns sex sektioner och vi är totalt ca 400 medarbetare.
Vår verksamhet
Onkologavdelning 101 B är en slutenvårdsavdelning med vård som utförs dygnet runt årets alla dagar. Här behandlas patienter med olika typer av tumörsjukdomar och vanliga diagnoser är bröstcancer, huvud- och halstumörer, sarkom samt cancer i mag- och tarmkanalen.
Till avdelningen kommer patienter när deras utredning, behandling eller sjukdom kräver inneliggande vård. Det kan gälla behandlingar i form av cytostatika/antikroppsbehandling och olika strålbehandlingar eller att patienterna har exempelvis infektioner eller smärt- och nutritionsproblem. Vi har både akut och elektivt intag. Vårdtiderna för våra patienter skiljer sig från någon dag upp till flera veckor. Vi har ett tätt samarbete med övriga avdelningar/mottagningar inom vårt verksamhetsområde och är ex. kopplade till flera forskningsstudier och flera studiepatienter vårdas på vår avdelning.
Vår verksamhet är i ständig utveckling, både inom den medicinska vården men också i vårt arbetssätt på avdelningen. Vi gillar att utvecklas och ständigt förbättras!
Ditt uppdrag
Som undersköterska på onkologen är du en viktig del i den högspecialiserade vården kring patienterna. Tillsammans med en sjuksköterska ansvarar du för ett vårdlag där du får fokusera på undersköterskeuppgifterna. Vi är en teknikintensiv avdelning och du får utföra sedvanliga undersköterskeuppgifter men har med tid också möjlighet att få delegering i mer högspecialiserade arbetsuppgifter såsom handhava olika sorters drän som exempelvis PTC-katetrar, Ascites- och pleuradrän, hantera sondmat och tillhörande pumpar, trakeostomivård m.m.
Du har ett nära samarbete med läkargruppen och övriga professioner som ingår i teamet kring patienten. Hos oss har du goda möjligheter till utveckling i din yrkesroll, oavsett om du är ny eller erfaren undersköterska.Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska alternativt sjuksköterskestuderande och har gått klart termin 3 eller läkarstuderande och har gått klart termin 6.
Meriterande är tidigare erfarenhet av jobb på slutenvårdsavdelning. Tidigare erfarenhet av vårt journalsystem Cosmic är även det meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Din kompetens
Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du tycker att det är kul att samarbeta tätt med dina kollegor och eftersträvar en positiv stämning i arbetsgruppen. Du arbetar serviceinriktat och har ett intresse och en vilja att hjälpa andra. Vidare sätter du alltid patienten i fokus och ser helhetsbilden kring denne. Du tar ansvar för din uppgift, arbetar strukturerat samt har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du talar välformulerat och engagerat i olika sammanhang, lyssnar in och är mottaglig för motparten.
Vi erbjuder
Vikariat över sommarperioden mellan v. 25-32 med möjlighet till förlängning i form av timanställning. Arbetstiderna är förlagda veckans alla dagar, kvällar och helger. Nattjänstgöring efter överenskommelse.
Introduktionen anpassas individuellt efter din tidigare erfarenhet och kompetens.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Pau Raunio, Tf Avdelningschef Tel nr. 018-617 50 06 eller epost paulina.raunio@akademiska.se
Facklig kontaktperson Kommunal nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
