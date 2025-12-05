Undersköterska Stångenäshemmet
2025-12-05
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Film omhttps://youtu.be/VnvQMbiYE3U
Nu har en av våra fantastiska undersköterskor valt att gå vidare till annat arbete så söker vi dig som är intresserad av att bidra i vård- och omsorgsarbete på en av våra enheter på Stångenäshemmet.
Vi arbetar med att ge individuellt anpassad och personlig vård och omsorg samt social stimulans. För oss är det viktigt med den boendes integritet, medbestämmande och delaktighet. Vårt uppdrag är att vara professionella yrkesutövare som ska arbeta för att stärka den enskilde i sin vardag så att denne upplever sin vardag begriplig, hanterbar och meningsfull.

Beskrivning
Placeringen är på Stångenäshemmet, boendet är centralt beläget i Brastad. Boendet består av fyra enheter varav tre somatiska och en demens och det bor ca 40 personer här. Dina arbetsuppgifter
Du kommer erbjudas ett stimulerande, utvecklande och varierande arbete som tillför meningsfullhet för våra brukare som behöver våra resurser.Kvalifikationer
Du förväntas ha läst omvårdnadsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Utbildning och erfarenhet av omvårdnadsarbete är högt meriterande.
Du har datorvana och kunskaper i dokumentation, gärna erfarenhet ifrån dokumentationssystemet Combine.
Du ska förmedla lugn och trygghet samt kunna bemöta människor i olika situationer på ett professionellt sätt. Du behöver vara flexibel, klara av att prioritera samt fatta egna beslut. Du ska ha förmåga att vara lyhörd för våra brukares behov och ha ett gott bemötande. Vidare är det viktigt att Du har en positiv inställning och att Du är engagerad i arbetet. Du ska kunna arbeta såväl enskilt som i grupp.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsterna är en tillsvidareanställning.
Du ska ha fyllt 18 år samt ha goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Arbetsgivaren kan komma att kräva att Du lämnar utdrag från belastningsregistret vid eventuell intervju.
Löpande tillsättning tillämpas, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
