Undersköterska sökes till hemtjänsten Hillerstorp
2026-02-12
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Här får du chans att bli en del av hemtjänsten i Hillerstorp.
Du kommer ingå i en grupp på cirka 22 medarbetare fördelat på två team.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• Stödja och hjälpa våra äldre i deras dagliga liv.
• Utföra omvårdnadsuppgifter och ge personlig omsorg.
• Skapa en trygg och stimulerande miljö för de äldre.
• Delta i sociala aktiviteter och ge ett positivt bemötande.
• Utföra delegerade uppgifter som exempelvis läkemedel.Kvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet och utbildning inom vård och omsorg. Du har ett stort intresse för personcentrerad vård, arbete i team och har ett gott bemötande mot alla du träffar. Du är ansvarsfull, omtänksam och har en god förmåga att samarbeta. Du är flexibel och har ett gott bemötande.
• Körkort är ett krav.
• Behärska det svenska språket i tal och skrift.
• Erfarenhet av arbete i följande system är önskvärt; Combine, Phoniro, Appva.
Välkommen med din ansökan!
