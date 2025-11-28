Undersköterska semestervikariat på Barnkliniken!
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Trollhättan Visa alla undersköterskejobb i Trollhättan
2025-11-28
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
Brinner du för barnsjukvård och vill göra skillnad för barn och deras familjer? Vi söker nu semestervikarier till avdelning 23 barn (0-18 år) och till avdelning 34 neonatal!
Barn- och ungdomssjukvård bedriver slutenvård på NÄL (avdelning 23 och avdelning 34 neonatal) och öppenvårdsverksamhet på NÄL och Uddevalla sjukhus.
Avdelning 23 barn
Avdelning 23 är en barn- och ungdomsavdelning med 17 vårdplatser för patienter i åldern 0-18 år. Vi är det "lilla" sjukhuset i sjukhuset! Vi arbetar enligt Children Center-principen, vilket innebär att alla barn och ungdomar oavsett diagnos vårdas på avdelningen. Vi har många olika specialiteter på avdelningen och tillsammans arbetar vi utifrån en helhetssyn där barnet och dess föräldrar alltid är i centrum.
På avdelningen arbetar läkare, barnsjuksköterskor, sjuksköterskor och barnsköterskor i par vård, vi har även psykolog, kurator, sjukgymnast knutna till avdelningen. Till avdelningen hör också Lekterapi och skola med lekterapeuter och lärare.
Avdelning 34 neonatal
På avdelning 34 har tillväxt aldrig varit så mycket i fokus som just nu. Vi vårdar sjukhusets allra minsta patienter och ser till att de växer sig starka. Nu har vi själva blivit större och kan stolt meddela att vi öppnat Sveriges mest moderna neonatala intensivvårdsverksamhet!
På neonatalavdelningen vårdas för tidigt födda barn från vecka 28, sjuka nyfödda barn samt nyfödda barn som har ett vårdbehov under sin första tid. Vi bedriver heltäckande och högteknologisk vård som omfattar neontalvård, intensivvård och hemsjukvård.
Avdelningen har i nuläget 12 platser och dessa fördelas på intensivvård med respiratorbehandling och allmän observation och omvårdnad. Mitt i detta värnar vi familjen, som är en viktig del i vården hos oss. En stor del av arbetet består därför i att stödja, lära och stärka föräldrarna. Vi har stort fokus på nollseparation mellan mor/föräldrar och barnet. Vi har även ett tätt samarbete med förlossningsavdelningen samt BB.
Att arbeta hos oss
Du kommer att vara omgiven av mycket kvalificerade kolleger från olika yrkesgrupper och ha stort stöd av våra engagerade läkare!
För att du ska vara trygg i ditt arbete hos oss värdesätter vi att du redan nu kan börja arbeta som timanställd för att sedan arbeta hos oss som semestervikarie i sommar.
Studerar du till sjuksköterska så ska du ha genomgått termin 4 för att arbeta hos oss under sommaren.
NU-sjukvården är en verksamhet som bedriver vård dygnet runt vilket innebär att du kan komma att arbeta dag, kväll, natt och helg.Publiceringsdatum2025-11-28Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande. Inriktning och/eller erfarenhet av akutsjukvård/barnsjukvård är meriterande.
Att arbeta med barn kräver kreativitet och tålamod för att skapa ett förtroende hos patienten och dennes vårdnadshavare. Bemötandet är därför avgörande i alla situationer. Det är även viktigt med samarbetsförmåga, flexibilitet och helhetssyn.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
Vi avdelningschefer intervjuar och anställer fortlöpande under hela ansökningstiden. Vi vill därför att du söker redan nu!
Vi vill att du bifogar dina betyg/examensbevis från vård- och omsorgsprogrammet och ditt bevis om skyddad yrkestitel undersköterska i din ansökan. Har du en pågående utbildning som sjuksköterska eller läkare? Då vill vi att du bifogar betyg/studieintyg från dina pågående studier.
Information
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titeln än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett semestervikariat hos oss i NU-sjukvården innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara assistent omvårdnad om du inte har bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska.
Läs mer och ansök här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6864". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område III, Barn- och ungdomssjukvård Kontakt
Susanne Bengtsson Lund, Avdelningschef avd 23 010-4350244 Jobbnummer
9619240