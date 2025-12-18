Undersköterska särskilt boende, vikariat
2025-12-18
, Sorsele
, Arvidsjaur
, Malå
, Jokkmokk
Publiceringsdatum2025-12-18
Arbete som undersköterska med sedvanliga arbetsuppgifter till vårt särskilda boende Björkbacken.
Tjänsten är schemalagd dag, kväll och helg.
Vi söker Dig som vill arbeta med att ge våra omsorgstagare god omvårdnad, trivsel och gemenskap. Vi ser att du har god förmåga till samarbete och är flexibel och ansvarsfull.Kvalifikationer
Vi söker Dig som är ansvarsfull, trygg och flexibel. Du har lätt för att skapa relationer och är uppmärksam och lyhörd mot andra. Du trivs att arbeta både självständigt och tillsammans i teamet. Du ska ha ett lösningsorienterat tänk och lätt för att samarbeta med individen i fokus.
Det är meriterande om du har utbildning eller studerar inom vård och omsorg. Erfarenhet av liknande arbete eller annan livserfarenhet är något vi värdesätter.
Du har goda kunskaper i svenska språket, tal och skrift.
Du har god datorvana och är trygg i att dokumentera i journalsystem samt använda e-post och annan digitala verktyg. Du behöver även kunna hantera telefonkontakt på ett professionellt sätt - både med anhöriga, sjukvårdspersonal och andra samarbetspartners.
Du kommer att arbeta nära andra professioner med att hjälpa och stödja den boende till ett värdigt liv och välbefinnande efter hens egna förutsättningar.Övrig information
Tillträde enligt överenskommelse
Varaktighet till och med 2026-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning
Sysselsättningsgrad heltid
Arjeplogs kommun har beslutat om en lönebonus till den individ som anställs som vikarie inom ett bristyrke och innehar rätt kompetens för yrket. Undersköterska är ett nu gällande bristyrke. Bonus betalas ut för den som får ett vikariat på minst 6 månader. Vikariatsbonus beräknas utifrån samma princip som lönebonus, utbetalas i 6 månaders intervaller. Om vikariatet övergår till tillsvidareanställning, övergår bonusformen till lönebonus. Vikariatsbonus maxbelopp ska inte överstiga det maxbelopp som utbetalas vid lönebonus.
För att erhålla denna bonus krävs att man under tiden för anställning är skriven i Arjeplogs Kommun. Lönebonusen utbetalas när anställning överstigit: 6 månader med 7 500 kr, 12 månader med 7 500 kr och 18 månader med 11 250 kr. Beloppen ovan motsvarar heltid.
Samt möjlighet att ansöka om en flyttbonus som innebär att den som har adekvat utbildning och får jobb inom ett bristyrke, och skriver sig i Arjeplog kan få en bonus. Max 30 000 kr efter styrkta verifikat.
Bonusen är i förhållande till tjänstgöringsgrad.
Om du överväger att flytta till Arjeplog och har frågor eller behöver hjälp, är du varmt välkommen att kontakta vår inflyttningssamordnare Hilde Pape. Du når henne på telefon 0961-141 38 eller via e-post: hilde.pape@arjeplog.se
. Hilde ser fram emot att hjälpa dig med din flytt och att besvara dina frågor om livet i vår vackra kommun.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
I vänliga och vackra Arjeplogs kommun ligger Sveriges största och fjällnära skärgård. Här har vi kortast restid till arbetet och samtidigt en storslagen natur runt hörnet. Här möts tiotusen år gammal kultur med innovativt näringsliv och forskning i världsklass. Vår fordonstestindustri och vår besöksnäring ger kommunen en internationell prägel.
Med invånarna i fokus ser vi till att det där självklara fungerar: en skola med god kvalitet, en omsorgsfull vård och en trygg livsmiljö.
Som arbetsgivare erbjuder vi dig ett utvecklande och meningsfullt arbete i en god gemenskap. Arjeplog, Àrjepluovve, är en samisk förvaltningskommun. Vi välkomnar därför särskilt sökanden med kunskaper i samiska språken och kulturen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arjeplog kommun
Enhetschef, Ulrika Bergman 0961-14189
